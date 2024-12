Finantsinspektsioon, räägi kaasa!

Äripäeva meelest jätab finantsinspektsiooni käitumine Planet42 ja Jaak Roosaare kaasuses soovida. Nüüd, mil Roosaarele on esitatud kriminaalkahtlustus ning tema ettevõtted lähevad järjepanu pankrotti , ütleb inspektsioon, et nn Planet42 asi on pälvinud nende tähelepanu kevadest saati (meenutuseks, et Planet42 peatas maksed investoritele südasuvel) ning nad on teinud sel teemal uurimisasutusele kuriteoteate. Hästi. Ent mäletatavasti oli finantsinspektsiooni hoiak septembris, kui Eesti Ekspressis ilmunud artiklis juhatasid nii rahandusministeerium, politsei kui prokuratuur just inspektsiooni poole, et nemad selle teemaga ei tegele.