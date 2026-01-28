Euroopa Liidu ja India leping on kulla hinnaga

Nädal tagasi pidas Kanada peaminister Mark Carney Davosi majandusfoorumil hiilgava kõne
, milles ütles sissejuhatuseks ilustamata, et senine maailmakord on lõhki rebenenud. Majanduslikust integratsioonist on saanud relv, millega hegemoonid teisi endale allutavad, sõnas Carney, mistõttu ei tohi niinimetatud keskmised riigid – nagu Kanada või Euroopa riigid – endale valetada, et nende suur sõltuvus USAst on jätkuvalt vastastikku kasulik. Carney kutsus neidsamu keskmisi riike üles liitlassuhteid mitmekesistama, iga erineva huvi kaitseks erinevaid liitlasi leidma. Sealhulgas selliste riikide seast, kellega kõik väärtused päris ei ühti.