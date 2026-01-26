Trumpi teerull veereb üle liitlastest, aga ka ameeriklastest endist

Ameerika presidendi lammutustöö ei tunne piire ka võõrsil. Tema valitsuskabinetis paistab olevat lausa võistlus, kes suudab sõpradele kõige vängemalt vajutada. Veel enne Davosist lahkumist väitis Trump, et Ameerika alustatud sõdades sadu mehi ja naisi kaotanud liitlased pole kunagi USA-le appi tulnud.
“Globaalne briifing”
on Indrek Lepiku esmaspäeviti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing
Kuid mida ülbemaks muutub Valge Maja hoiak, seda enam paljastuvad teerullipoliitika tahtmatud tagajärjed. Kogemata kirjeldas olukorda parima metafooriga asepresident J. D. Vance, kui ütles, et Titanicut ei pöörata ümber üleöö. Teadupärast Titanic ümber ei pööranudki.
Ise tegin, ise lahendasin.
Möödunud nädal algas teadmises, et Donald Trump ei löö Gröönimaa “omandamisel“ risti ette mitte millegi ees. Ühendriikide president ei olnud valmis välistama isegi sõjalise jõu kasutamist, kuid andis ometi lõpuks järele. Hüpoteese, miks Trump otsustas taanduda – või araks lüüa, nagu konstateerib seaduspära TACO
–, on mitu. Euroopa julge vastuseis, NATO peasekretäri osav meelitus või siis lihtsaim, labaseim ja ilmselt seetõttu kõige tõenäolisem — finantsturgude punasesse pööramine.