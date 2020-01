City TV sammub juba 20 aastat konkurentidest eespool

Hotellidele, teenindusasutustele ning laevadele tippklassi multimeedialahendusi pakkuv City TV liitus sügisel maailma juhtiva kliendikogemuse ja IT-tehnoloogiate täislahenduste pakkujaga at-visions GmbH, mille peakontor asub Austrias.

Esimesena Eestis saab innovatiivse digitaalse täislahenduse uus Hestia Hotel Kentmanni Tallinnas, pakkudes külastajatele parimat võimalikku kogemust. Foto: City TV

Tänavu 20. tegevusaastat tähistav City TV plaanib uuel aastakümnel jõulist laienemist uute teenuste müügiga Skandinaavia ja Baltikumi turgudele, alustades koostööd rahvusvaheliselt tuntud ärikeskkonna ning hotellide tarkvarasüsteeme arendava ettevõttega, kirjutab reedel Äripäeva tellijatele ilmuv erileht Juubel.

City TV alustas omal ajal hotelliteleviisorite müügiga, samuti osutati televiisorite renditeenuseid hotellides. Alates 1990. aastatest kerkis Eesti inimeste huvi filmiprogrammide ning spordi- ja muusikasaadete vastu plahvatuslikult, pannes ka hotellid aina rohkem mõtlema klientide meelelahutusele. Olulise osa firma äritegevusest moodustas teleprogrammide ning tasuliste filmiprogrammide (Pay TV) müük hotellides. Üks populaarsemaid telekanaleid oli Euro­sport, samuti mitmed ingliskeelsed uudistekanalid.

City TV asutaja Andres Ilves turismimessil. Foto: City TV

„Raskemaks pähkliks osutus filmide esitusõiguste saamine. Pikemad, kaks aastat kestnud läbirääkimised toimusid Londonis paikneva USA suurte filmistuudiote esindajaga – Filmbank Distributors. Olles hästi varustatud parimate filmidega ning tehes koostööd Hollandi ja Saksamaa firmadega tehniliste lahenduste jaoks, laienes City TV Pay TV teenustega ka Lätti ja Leetu,“ meenutab City TV asutaja Andres Ilves ettevõtte algusaegu. Meelelahutuse pakkumist külastajatele vajasid majutusasutuste kõrval ka laevafirmad, kellest esimesena sõlmiti leping Tallinkiga, et neile laevadel filmide näitamise seadmeid tarnida.

„Telerist filmide vaatamine oli tõesti populaarne teenus,” nendib Ilves, meenutades üht pikantset seika, kuidas kord ületati isegi Soome ajalehe Ilta-Sanomat uudistekünnis. „Tolleaegsed telerid olid aeglased ning puldist kanaleid vahetades jooksis pilt vahepeal ikka kinni. Nii juhtus ühel Soome perel teleripilt kinni jooksma lastele keelatud kanali peal ning nad kirjutasid selle kohta kaebuse ajalehte. Võtsime siis klientide rahustuseks teatud tasulised programmid mõneks ajaks laevadelt maha.”

Aastad möödusid, tehnika arenes, turg muutus ja filmid hakkasid vabamalt levima. City TV juhatuse liige Martin Sarap räägib, kuidas umbes 2012. aastast hakkasid majutusasutused ja laevad mõtlema lisaks spordi- ja filmikanalite heale valikule ka interaktiivsele sisule, mis annaksid võimaluse kuvada ekraanidel klientidele informatsiooni ning reklaamida tooteid ja teenuseid. „Meie töö oli ja on tänaseni just seesama klientide soovide täitmine multimeediamaailmas – töötame välja vastava lahenduse, disaini ning tehnilised tingimused, mis looks meie partneri ja klientide vahel tugeva ja kauakestva emotsionaalse sideme,” selgitab Sarap.

City TV tegeleb samuti klientide koolitamisega, pakkudes laia teenuste valikut, rääkides seadmete erinevustest, krüpteerimisest, dekrüpteerimisest ning maatriksite lahendamisest. Võib ju tunduda pealtnäha keeruline, kuid tegelikult on nende töö Sarapi sõnul äärmiselt põnev. Professionaalsust näitab lisaks see, et City TV meeskond on pälvinud kõrgetasemelised sertifikaadid maailma tipptasemel tootjatelt, omades Samsungi partneri kõrgeimat liikmelisust ning Philips Premiere’i partneri staatust.

Hotelli saabudes on kogu informatsioon toa kohta kohe olemas telefonis - nutitelefonis oleva veebirakenduse abil saab avada hotellitoa ust, juhtida telerit, helisüsteemi, ruumi temperatuuri ja valgustust.

Digitaalsed meelelahutusteenused ideest teostuseni

City TV igapäevatööst 95% sisaldab endas tehniliste nüansside lahendamist. „Enamasti jõuame meie ehitajate ning remondimeeste järel objektidele viimastena, ent peame samas pakkuma igale kliendile õiget teenust ja tehnilist lahendust maksimaalse kvaliteediga – see on päris arvestatav väljakutse,” tõdeb Ilves. „Aga võtame endale rõõmuga vastutuse, mis toimub meie hallatavate hoonete ja laevade meelelahutussüsteemidega. Sageli peame konsulteerima laevaehitajate, projekteerijate ning materjalitootjatega, et seadmete paigaldamiseks töötada välja spetsiaalne lahendus, kus oleksid integreeritud just sinna sobivad ekraanid, kaablid, puldid ja audiosüsteemid.” Muuhulgas on City TV ehitanud Baltikumi suurima videoseina, Thule kojale Saaremaal.

Kuna teenust pakutakse ideest teostuseni, sisaldades endas projekteerimist, seadmete tarnet, paigaldust, hooldus ning riist- ja tarkvara, on City TV suurepärane koostööpartner. Klientide jaoks on mugav ja lõppkokkuvõttes soodsam saada muretult kogu teenusepakett ühelt partnerilt, kes teab, millist tehnikat on optimaalne kasutada, kuidas erinevate tootjate seadmed omavahel integreeruvad ning kuidas lahendusi omavahel liita. City TV tuntumad koostööpartnerid Baltikumis on Tallink Grupp AS, Tallink Silja OY ja TLG Hotels OÜ, Hestia Hotels, Tallinn Hotels, Philips, Samsung, LG, Mood Media jpt.

Uus lahendus toob hotelliklientideni uskumatuid võimalusi ja personaalsuse

„Rääkides tänastest trendidest, on maailm liikumas sinna, et inimesed ei vaata enam nii palju traditsioonilist televisiooni ning ei lepi piiratud või ajas muutumatute pakkumistega. Nad eelistavad kasutada erinevaid meelelahutusplatvorme, nende hotellikülastus peaks olema võimalikult personaalne, sujuma ladusalt ning kommunikatsioon hotelliga peab olema läbimõeldud ja usaldusväärne,” räägib City TV juhatuse liige Kristjan Täht. Just see oli üheks ajendiks, miks City TV otsustas ühineda innovaatilise Austria ettevõttega at-visions GmbH, mis 2019. aasta oktoobris laienes Balti ja Põhjamaade turgudele. Üle maailma enam kui 350 000 hotellituba teenindava ettevõtte klientide hulka kuuluvad IHG, Accor ja Marriot Bonvoy grupi hotellid, Kempinski, Hyatt, Wyndham (Ramada), Atlantis The Palm, Dubai (Kerzner Grupp), Ritz Paris jne.

„at-visionsi kõige tugevam toode on unikaalne hotellitarkvara, mis seob omavahel kliendi, hotelli ja sihtkoha. Iga klient saab mugavalt läbi oma nutitelefoni suhelda juba enne hotelli saabumist vastuvõtuga, näha oma tuba, vaadata hotelli lisateenuste parimaid pakkumisi, tutvuda kohalike vaatamisväärsuste, muuseumite või toidukohtadega ning saada infot, kuidas tellida taksot, kuidas liigub ühistransport ning mis kell pakutakse hommikusööki,” tutvustab Täht. „Kliendi jaoks on see äärmiselt mugav, sest ta saab kogu infot sirvida enda keeles, ühtekokku on täna programm võimeline suhtlema rohkem kui 40 erinevas keeles. Hotell saab aga trükikuludeta reklaamida oma teenuseid, uuendada reaalajas pakkumisi ning kõike seda põhimõtteliselt teenindajate lisatööta.”

Teleripuldist ja paberreklaamidest hotellitubades on saamas ajalugu

Hotelli saabudes on kogu informatsioon toa kohta kohe olemas telefonis, nutitelefonis oleva veebirakenduse abil saab avada hotellitoa ust, juhtida telerit, helisüsteemi, ruumi temperatuuri ja valgustust. Harjumuspärase „mitte häirida” või „palun koristada” teate saab ka saata hotellile nutiseadme kaudu. Täht möönab, et terviklik tehnoloogiline lahendus, mis teenindab ja suhtleb hotelli külastajaga alates toa broneerimisest kuni hotellist lahkumiseni ja seda erinevate multimeediaseadmete kaudu, on täiesti uudne ning sellega on astutud suur samm edasi traditsioonilisest klienditeenindusest. „Külalise hotellikülastuse saab muuta võimalikult personaalseks. Hotellil on võimalik olla kliendi jaoks tõeliselt abivalmis ja lahke võõrustaja, jagades koheselt olulist infot ning teha parimaid ja asjakohaseid pakkumisi. Külastajale tagab see suurepärase elamuse ning hotellile võimaluse kulutusi kokku hoida ning samas müüa klientidele enamat kui lihtsat tuba! Ja paksu mapi asemel hotellilaual asub kõik teave ühes keskkonnas. Isegi teleripuldist on tänaseks saamas ajalugu.”

Rääkides senistest kogemustest uudse süsteemi puhul, ütleb Martin Sarap, et hotellid tahavad kaasas käia tehnoloogia arengu ja uue, mobiilse generatsiooni pealekasvust tingitud tarbimisharjumuste muudatustega ning näevad uues lahenduses suurt kulude kokkuhoidu. Lisaks on see väga väärtuslik infokogumise viis klientide käitumise ja trendide kohta. Paljud ettevõtted pakuvad hotellidele erinevaid klienditarkvarasid ning haldussüsteeme, kuid sellist, mis liidab kõik süsteemid üheks toimivaks, pole seni olnud. Meie tarkvara kasutavad kliendid, klienditeenindajad, müügi- ja turundusinimesed ning valdkonna juhid. Nii ei saa tekkida ülebroneeringuid ega klientide poolset pettumust, kus neil toas ripub tore reklaam, ent tegelikult pole sellist teenust hetkel saadaval. Läbi teleri saab iga klienti nimepidi tervitada ja külalisele, kes vaatab toas näiteks jalgpalli, saata teate, et tule lobby-baari teistega koos mängule kaasa elama või edastada hotelli eripakkumisi, võimalused on lõpmatud! Hotellide jaoks on see unikaalne võimalus luua kustumatu kliendikogemus, olles külastajaga otsesuhtluses kogu tema reisi vältel.”

Lisaks jääb võimalike IT-probleemide lahendamine teenusepakkuja hallata, nii et hotell ei pea enam nii palju IT-inimesi palgal hoidma. Kogu keskkond toimib pilves ning tulevikukindlale tehnoloogiale omaselt seda ka pidevalt uuendatakse. Eestis on selle lahenduse vastu huvi väga suur ja mitmed lepingud juba ka sõlmitud. Lisaks peetakse läbirääkimisi erinevate Leedu, Läti ja Põhjamaade hotellikettidega.

Ainulaadne meedialahendus ärikeskkondadele Mood Harmony

City TV on samuti maailma suurima ärikeskkondadele mõeldud meedialaheduste pakkuja Mood Media ametlik esindaja Baltikumis. Mood Media on just turule toonud ainulaadse brändikogemuse platvormi Harmony, mis võimaldab äridel juhtida ühe süsteemiga kogu oma muusikat, sõnumiedastust ja digiekraane. Mood Media tegutseb 50 riigis ja pakub oma teenuseid rohkem kui 500 000 ärikliendile.

