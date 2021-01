Põhja-Euroopa suurim jõuluvalgustuse tootja Adam AS tähistab tänavu 30. tegevusaastat

Ka Viru tänava valgustus, mis rõõmustab nii kohalikke kui turiste, on ADAM BD poolt paigaldatud. Foto: Adam BD

Baltimaade ja Põhja-Euroopa suurim jõuluvalgustuse tootja AS Adam BD sai alguse aastal 1989, mil tegevust alustati aiamööbli ja minigolfiradade valmistamise ning kodukasutajale mõeldud jõulukaupade hulgimüügiga. Tänaseks on ettevõte oma tegevusalas teinud korrektiive ja orienteeritud jõuludekoratsioonide ning valguslahenduste ja fassaadivalgustuse tootmisele.

Adam BD juhatuse liige Ivari Roosileht meenutab, et esimene suur muudatus toimus pärast 10-aastast tegutsemist, kui mõisteti, et kõige perspektiivikam on keskenduda professionaalseks kasutamiseks mõeldud jõuluvalgustite ja valguslahenduste tootmisele. „Kaubandus oli 2000. aastate alguses väga muutlik, turule hakkasid sisenema suured kaubandusketid ning järjest suleti pisemaid poode. Marginaalid olid väikesed ning nähes Baltikumis piisavalt ruumi, tekkis mõte proovida kätt avalikku ruumi mõeldud dekoratsioonidega. Lõpetasime hulgimüügiga tegelemise, et alustada hoopis põnevama alaga.”

Ja otsus tasus end ära, kuigi Roosilehe sõnul kulusid alguses 3–4 aastat õppimisele, kuidas see äri üldse toimib ja kuidas valmistada kvaliteetseid ning huvipakkuva disainiga tooteid. Kuna eeskujusid polnud, tuli kogu protsess ise algusest lõpuni läbi käia. Keerulisemaks tegi olukorra asjaolu, et tulemust sai mõõta sisuliselt vaid kord aastas, seni aga tuli teha investeeringuid ning loota, et kliendid soovivad ja julgevad uue ettevõtte värsket toodangut soetada. Alles siis, kui esimesed oskused olid omandanud, jõuti kokkuleppele selles äris juba mitukümmend aastat toimetanud Šveitsi koostööpartneriga, kes aitas ligi kümne aasta vältel nii tootmise, sisseostu kui ka välissuhtluse alal. See aitas panna aluse, et saada Euroopa parima kvaliteediga tootjate hulka.

Käsikäes tootearendusega kasvab ka ettevõte

Ettevõtte siht on algusest peale olnud suurem kui vaid Eesti turul toimetamine. Kui alguses müüdi naaberriikidesse tooteid Eesti kontorist, siis peagi avati tütarettevõtted Lätis ja Leedus ning alustati müüki Soome, Rootsi ja Venemaale. Viimastel aastatel on jõuliselt laienetud ka teistesse Euroopa riikidesse, kusjuures edu võtmeks väljapoole Baltikumi ja Põhja-Euroopat jõuda on olnud osalemine maailma suurimal jõulumessil Frankfurdis.

„Frankfurdi ChristmasWorld messil osalemine on kallis ja palju energiat võttev ettevõtmine, mis läheb maksma kaugelt üle 100 000 euro. Ent oleme mõistnud, et messil osalemata on võimalik edukas olla naaberriikides, aga mitte mujal,” tõdeb Roosileht. „Messil osalemise tulemusena on meile lisaks avanenud Suurbritannia, Saksamaa, Norra, Taani, Portugali, Uus-Meremaa, Dubai, Itaalia, Ukraina, Jaapani, Šveitsi ja mitmed muud turud ning oleme jõudnud ka USA-sse ja Kanadasse. Konkurente jagub muidugi samuti, näiteks Prantsusmaa ja Austria tootjad ning mitmed väiksemad maaletoojad.“

Kuna kasv on olnud väga kiire, näiteks müügikäive kerkis nelja viimase aastaga enam kui kaks korda, siis ilma KredExi tagatiseta laenudeta poleks see Roosilehe hinnangul võimalikuks osutunud. Koostöö KredExiga on kestnud üle 10 aasta ning tänud abile on saadud laienemiseks ja investeeringuteks vajalikke laene. Samuti on oluliseks abiks olnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse erinevad eksportivatele ettevõtetele suunatud meetmed.

Stabiilne kvaliteet ja suurepärane stiilitunnetus

Adam BD disainerite käekiri ning stiilitunnetus on aidanud võita mitmeid suuri konkursse ja saada tellimusi ülemaailmse või riikliku tuntusega objektidele. Referentside nimekirjas on muu hulgas Canary Wharf, City Hall ja mitmed kesklinna tänavad Londonis, MGM hotellikompleks Macaus, kaubakeskus Floridas Tampa kesklinnas, mitmed kaubakeskused Stockholmis, pearaudteejaam ja kaubanduskeskused Helsingis. Märjamaa tehases toodetud ehted kaunistasid aastal 2020 nii Helsingi Vantaa lennujaama kui ka omavalitsusi Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus. 4000 ruutmeetri suurune tehas toodab jõuludekoratsioone aasta läbi.

Professionaalsete valgusdekoratsioonide puhul on kõige olulisemad stabiilne kvaliteet ja tipptasemel disain. „Oleme selles suunas palju panustanud, mille tulemusena on Adam BD jõudnud selles osas maailma tippu. Valmistame ainsana professionaalseid dekoratsioone Põhja-Euroopa turule, kus nõuded toodetele on kliima tõttu oluliselt rangemad kui mujal. Näiteks kui Kesk- ja Lõuna-Euroopa tootjad kasutavad lisaks kummikaablile aeg-ajalt ka PVC-kaabliga koostisosi, siis meil on PVC-kaablid välistatud. Liitekohtades kasutame kallimaid ja ilmastikukindlamaid pistikühendusi ja läbiviike ning jaotuspunktides kvaliteetseid harukarpe. Eelmisel aastal läksime ühena esimestest ettevõtetest maailmas pea täielikult üle seni jõulumaailmas aastakümneid standardiks olnud IP44 kaitseastmelt IP67 kaitseastmele. See annab meie toodangule maksimaalse ilmastikukindluse, mis on üks olulisematest kvaliteedinäitajatest jõuludekoratsioonide juures,” selgitab Roosileht.

Ta lisab, et traditsiooniline jõuluvalgus muutub üha enam talvevalguseks ja lahenduste eesmärgiks on kasutada valgustust kogu pika ja pimeda talveperioodi vältel. Seega peavad lahendused olema loodud sellisena, et need võiksid kesta ka läbi aasta!

Neid teadmisi on hea rakendada lisaks hooajavalgusele ka püsivalguslahendustes. Üha olulisemaks valdkonnaks on ettevõtte tegevuses suuremahuliste juhitavate valgusfassaadide ja -lahenduste teostamine. Olulisemate objektidena võib nimetada Sunderlandi ajaloolise kaarsilla, Vilniuse teletorni, Maakri torni, Manta maja, Skyoni kõrghoone ja Rotermanni 6 ärihoone valgustamise Tallinnas.

AS Adam BD Põhitegevus: talve- ja jõuludekoratsioonide disainimine, tootmine ja müük. Omanikud: Ivari Roosileht, Peeter Värnik, Heikki Boode, Rimmer AT OÜ. Käive: 2019/20 majandusaastal oli ettevõtte konsolideeritud käive 3,9 miljonit eurot. Töötajaid: Eestis 34, Lätis 3, Leedus 8, Rootsis 1, lisaks üle 20 hooajalise töötaja iga aasta teises pooles. Ekspordi sihtriigid: Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan, Poola, Saksamaa, Šveits, Austria, Holland, Belgia, Suurbritannia, Slovakkia, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria, Serbia, Itaalia, Portugal, Prantsusmaa, Liibanon, AÜE, Uus-Meremaa, Austraalia, Macau, Jaapan, USA, Kanada, Tšiili.

www.adam.ee