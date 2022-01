Oribalt tugevuseks on stabiilne töötajaskond ning keskendumine kvaliteedile

Oribalt Tallinn AS tegevjuht Santa Tohver Foto: Raul Mee

1992. aastal alustas Eestis tööd ravimite, haigla- ning laboritarvikute hulgimüügi alal Soome ettevõtte Oriola OY tütarfirma AS Oriola. Pärast rohkem kui 20aastast tegutsemist Baltikumi turul otsustas Soome ettevõte loobuda äritegevusest regioonis, et keskenduda rohkem suurematele turgudele.

Endine kohalik tippjuhtkond nägi ettevõttes potentsiaali ning otsustas investeerida ettevõttesse ja jätkata tööd Baltikumi turul iseseisvalt. Tänaseks on pika ajalooga ettevõttest Eestis saanud Oribalt Tallinn AS . Uue nime all jätkatakse edukalt ja mis kõige toredam, suures osas samade inimestega.

Meie strateegiline eesmärk on olla usaldusväärne partner ja kvaliteetse teenuse pakkuja Eesti tervishoiuturul. Töötame igapäevaselt oma klientide vajaduste ja soovide paremaks täitmiseks, paindlike lahenduste väljatöötamisel ja tooteportfelli laiendamisel.

Aasta tagasi avas ettevõte tervise- ja ilutoodete e-poe Sinuteek. Tegevjuht Santa Tohver jagab, et Oribaldile kuulub näiteks Lätis kõige suurem internetiapteek, Eestis aga otsustati tervisepoe kasuks. Kuna ka pandeemia tõttu tekkis kiire kasv online-maastikul, siis pandi oma pood püsti ülikiirelt, vähem kui poole aastaga!

„Nüüd tegutseme ka jaemüügi ehk siis lõpptarbijaga. Meil on sortimendis nii free from toidukaubad, kosmeetika, toidulisandid kui ka meditsiiniseadmed. Online tuli meil võib-olla üks aasta liiga hilja, aga ikkagi on see kasv olnud väga-väga kiire ja üllatavalt püstise graafikuga. See on väga hea!“ nendib Tohver rahulolevalt.

„Meil on suur hulk püsikliente, kes soovivad just gluteeni-, suhkru- või laktoosivabu tooteid. Sinuteegist leiab nendest valdkondadest palju põnevat ja kõike, mida poodides müüakse, saab meilt soodsamalt, sest oleme tootjate otsesed esindajad siin turul. Seetõttu jätkub ka meie e-poe kiire kasv ning klientuur ja müügimahud kasvavad iga kuuga.“

Oribalt jätkab investeerimist ja Sinuteegi sortiment kasvab pidevalt. Hetkel on tooteid üle 1000, aga eesmärk on sortimenti jätkuvalt laiendada. „Eestis tahame järgmise aasta jooksul lisada veel vähemalt 2000 toodet,“ avab Tohver alanud aasta plaane. „See teeb kokku märkimisväärse valiku online-keskkonnas.“

Kui tavapäraselt on e-poodide puhul nõrgaks kohaks mitte väga kiire tarne kliendini, siis Sinuteegil seda muret pole. Kogu kaup jõuab kohale reeglina järgmisel tööpäeval. „98% pakutavast kaubast on meil laos kohe olemas,“ avaldab tegevjuht kiire kohaletoimetamise saladuse.

Ettevõtte võtmekliendihaldur Maria Valma lisab, et “Sinuteegi veebipoe avamine on olnud suur rõõm, kuna nüüd on meil võimalus tuua klientideni laiem valik tooteid. Paratamatult on nii, et kõik sortimendis olevad tooted apteekide ja kaupluste riiulitele ei mahu, kuid Sinuteek loob võimaluse pakkuda veelgi suuremat valikut ning igakuine müüginumbrite kasv näitab, et see on õige suund.“

Mis on Oribalt?

Oribalt Tallinn ASil on vastutava proviisori Marina Neeme sõnul pikaajaline ravimite ja meditsiinitoodete käitlemise kogemus. Ettevõttel on olemas ravimite hulgimüügi teostamiseks kõik vajalikud tegevusload ja sertifikaadid. „Jätkame investeerimist ja laohoone parendamist, et vastata hea turustamistava (GDP) ja hea tootmistava (GMP) nõuetele.“

Oribalt Tallinn AS kvaliteedipoliitika tugineb kolmele põhimõttele • rahulolev klient; • pädevad, koolitatud töötajad; • jätkusuutlik ja edukas ärikeskkond.

Üks kõigi ja kõik ühe eest!

Ettevõttes töötavad kvalifitseeritud ja hästi koolitatud, oma alale pühendunud ja motiveeritud töötajad. Olulised on ühtne ja eesmärgistatud meeskonnatöö, kvaliteedi tähenduse rõhutamine, kliendikesksus ja jätkuv areng. Oribaldi meeskond on väike – põhiliselt erialatöötajad, kes tunnevad oma tööd ja üksteist hästi ning suhtlevad igapäevaselt.

Väikese ja ühtehoidva meeskonna eeliseks on võimalus võtta vastu kiireid otsuseid ja reageerida turu kõikumisele vastavalt. Selline töökorraldus saabki toimuda vaid siis, kui töötajad tahavad oma tööd teha ning tunnevad, et neid väärtustatakse. „Jah, meil on vedanud, inimesed tahavad jääda. Meil on väga hea töökeskkond ja tingimused. Võimaldame tööd vajadusel kodukontorist, aga pigem eelistavad töötajad ikka kontoris olla, et suhelda vahetult teineteisega,“ toob Tohver välja.

Oribalti väikese ja ühtehoidva meeskonna peamiseks eeliseks on võimalus võtta vastu otsuseid väga kiiresti. Foto: Raul Mee

Rõõmus töötaja aitab teha rõõmsaks ka kliendi

On suurepärane, et Oribalt on suutnud luua eduka keskkonna, kust töötajad ei soovi lahkuda. Sama oluline on aga ka klientide rahulolu. Vastutava proviisori Marina Neeme sõnade kohaselt otsustati 2008. aastal juurutada ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemi, et tagada ühtlane kvaliteet tööprotsessile ja dokumendihaldusele. Eestis ravimite hulgimüüjatelt ISO sertifikaati otseselt ei nõuta, samas aitab see meil tehtut igal aastal kriitiliselt üle vaadata ja arutada tulevikuperspektiive.

„Ettevõttesiseste auditite käigus on hea meel saada klientidelt tagasisidet, mis aitab meil areneda ja näitab, et oleme õigel teel,“ kinnitab Neem. „Oluline on leida lahendusi, mitte vabandusi!“

Oribalt hindab töötajaid ja töötajad ettevõtet

Kui ettevõte 30 aastat tagasi alustas, tuli tegutseda hoopis teistes tingimustes ja teiste võimaluste juures kui tänapäeval. Mõnda mineviku seika on lausa tore meenutada.

Töötasin esimest korda Oriolas aastal 1993, sel ajal oli ettevõte veel väga noor ja kõik oli alles alguses. Mina võtsin apteekidelt vastu tellimusi ja siis juba tulid kasutusele ka esimesed arvutid. Mäletan, et meil oli mitmete töötajate peale üks arvuti ja ootasime oma järjekorda, millal saime igaüks oma tööprotsessi arvutisse sisestada. Kui tellimus oli arvutisse sisestatud, komplekteerisin ise kauba kokku ja panin valmis väljastuseks. Kui lattu toodi kaupa, siis osalesid kauba vastuvõtus kõik töötajad. Võtsime endid ritta ja andsime kaste käest kätte edasi. Niimoodi jõudis kaup auto pealt lattu. Aeg oli tore ja huvitav, sest kõik oli ikka väga uus ja alguses. Ravimite hulgimüük hakkas sellel perioodil alles välja kujunema, enne seda oli ainult üks riiklik ravimite keskladu. Ka mina töötasin mõnda aega mujal ja tulin ettevõttesse tagasi aastal 2002, selle ajaga oli toimunud väga palju muutusi ja ettevõtte areng on olnud pidev tänase päevani välja. Ruth Juur Müügikonsultant, farmatseut

Läksin Oriolasse tööle aastal 1997. Saku tn 8 asuv maja oli vana ning ümber kohandatud lao- ja kontoripindadeks. Tõime maale ravimeid ja toidulisandeid Soome Oriola kontsernist, mida müüsime apteekidele. Nomenklatuur ei olnud esialgu väga suur ja komplekteerisime ka mälu järgi. Kastidele tarneaadresside kirjutamine toimus markeriga. Kaubamahud suurenesid ja olemasolevad ruumid jäid meile kitsaks, mõne aasta pärast saime majas lao- ja kontoripinda juurde. Aastate möödudes jäid needki ruumid meile kitsaks ja loomulikult soovisime ka kaasaegsemaid ladustamistingimusi. 2007. aasta lõpus kolisime uude meie jaoks ehitatud kontori- ja laohoonesse Sauel, Kungla 2. Inimestele on alati meeldinud (Oriolas) Oribaldis töötada ja nii mitmedki käisid vahepeal mujal ja tulid jälle tagasi. Nii ka mina. Tulin tagasi just toredate kolleegide ja meeldiva töökeskkonna pärast. Taimi Lutsik Laojuhataja, farmatseut

Alustasin Oriolas tööd peaaegu kaheksa aastat tagasi ostuspetsialistina ja nüüdseks on minust saanud võtmekliendihaldur. Seega ka väikese kollektiiviga ettevõttes on võimalik ametiredelil ülespoole ronida. Ja kolleegid on siin super – see on minu jaoks väga oluline, et meeskond toetab üksteist ja panust ettevõttesse hinnatakse. Aastatega on brändide müük olnud stabiilselt kasvutrendis ja hea meel on tõdeda, et vaatamata meeletule konkurentsile turul on meie poolt maaletoodavad brändid oma kategooriates tipptoodete seas. Aastaid tagasi alustasime Euroopa nr 1 gluteenivaba brändi Schär maaletoomist ja vaieldamatult on see läbi aegade olnud turuliider ka Eestis ning mujal Baltikumis. Kasv on olnud iga aasta märkimisväärne ja tore on näha, et lisaks tsöliaakiapatsientidele hindavad meie tooteid ka tavakliendid, kes pööravad aina enam tähelepanu tervislikule toidule. Lisaks Schäri gluteenivabadele toodetele on meil veel mitmeid tervisetoodete kategooriasse kuuluvaid brände – Candereli suhkruasendajad, Sweet Switchi suhkruvabad tooted, ForPro fitness-tooted ja ka Pansool. Toidulisandite poole pealt on meil samuti kvaliteetsed brändid, mis on läbi aastate olnud klientide poolt hinnatud – Lysi oomega-3-tooted, Gefiluse probiootikumid, Floradixi vedelal kujul vitamiinid, Coliefi tooted väikelastele. Lisaks kuuluvad meie portfelli ka Helosani kreemid ja Blistexi huulehooldustooted. Eelmisel aastal võtsime üle ka Bionorica käsimüügiravimite esindusõiguse, seega oleme katnud suure osa turunõudlusest. Maria Valma Võtmekliendihaldur