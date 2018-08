4 sammu, kuidas heaks meeskonnajuhiks saada

Ainult tellijale

Heal tegevjuhil on visioon ja väärtused, mida ta ise järgib ning meeskonnaliikmete arengule peab kaasa aitama ka eraelus, kirjutab Acceleration Partnersi tegevjuht Robert Glazer.

Järgnevalt avaldame täismahus Robert Glazeri arvamusartikli juhtimisest:

Avastasin hiljuti, et mind on valitud USAs väikse ja keskmise suurusega ettevõtete kategoorias paremuselt teiseks tegevjuhiks. Andmed pärined tööportaalist Glassdoor.

Edetabel pandi kokku töötajate vabatahtliku tagasiside põhjal. Kokku osales küsitluses üle 770 000 ettevõtte töötajaid. See koht edetabelis on kindlasti minu jaoks suur au. Aga see küsitlus on mõneti eksitav. Ma ei ole parim tegevjuht, ma lihtsalt juhin parimat meeskonda. See teeb mu töö lihtsaks.

Tegevjuhi töö on peamiselt seotud meeskonna ja liikumissuuna juhtimisega. Tegevjuhid panevad paika kursi, tagavad järjepidevuse ning arendavad ja kehtestavad baasväärtusi ning kultuuri. Pärast seda on töö eesmärk palgata häid inimesi ja lasta neil tööd teha. Minu ettevõtte Acceleration Partnersi (AP) on edukaks teinud minu meeskond.

Muidugi ei ole tugeva meeskonna loomine ja juhtimine tegelikult nii lihtne. Hea on oma tähelepanu suunata neljale võtmevaldkonnale. Nende valdkondade arendamine aitab sul olla parem juht, mis võimaldab ka sinu töötajatel kasvada.

Väärtused ja visioon

Kõik tegevjuhid peavad kehtestama ja defineerima millist ettevõtete nad tahavad juhtida ja miks. Mõtle hoolikalt – mis on sinu eesmärgid?

Ettevõtte baasväärtuste ja visiooni defineerimine tekitavad vundamendi, mille alusel sina ning sinu töötajad iga päev tegutsevad.

Edukad meeskonnad sõltuvad sellest. Nad vaatavad ettevõtte väärtusi ja visiooni, mis võimaldab neil teha otsuseid ebakindlatel ja kehvadel aegadel. See on ka põhjus, miks väärtused ja visioon peavad olema varakult paika pandud. Räägi nendest tihti ja selgelt ning kehtesta neid.

Järjepidevus ja selgus

Kõige tähtsam on tegevjuhil olla aus, autentne ja järjepidev, eriti väärtusi silmas pidades. Väärtustele peavad vastama ka käitumine ja ootused teiste meeskonnaliikmete suhtes.

AP-s kehtestatud väärtused on olnud muutuste tegemisel väga tähtsad. Äristrateegiad võivad tekkida ja kaduda, aga ettevõtte põhiväärtustele jään ma kindlaks. See võimaldab mul olla see, kes ma olen. Ma ei pea kunagi ütlema või tegema midagi sellist, mis mu väärtustega vastuollu läheks.

Juhid peavad olema need, kes nad on. Ja selle pärast ei pea vabandust paluma, sest nii ei ole võimalik tekitada ausat ja autentset töökeskkonda. Nagu Gandhi kunagi ütles: „Õnn on see, kui sinu mõtted, sinu jutt ja sinu teod on harmoonias.“

Kui töötajad teavad, mida oodata, annavad nad oma parima. Kõige kiiremini muudab töökeskkonna toksiliseks see, kui sa ütled üht ja teed teist.

Holistiline fookus ning võimekuse suurendamine

Väga head tegevjuhid keskenduvad kõige enam oma inimestele – nad aitavad inimestel areneda ja oma võimeid parandada. See võimaldab töötajatel olla oma potentsiaali tipus.

See ei toimu ainult kontoris. Ma tahan, et minu töötajad kasvaksid ja areneksid kõigis eluvaldkondades. Ma olen märganud, et selline lähenemine võimaldab töötajatel olla õnnelikum ja tervem, mis suurendab ka nende produktiivsust.

Liiga paljud tegevjuhid keskenduvad ainult sellele viimasele – produktiivsusele. Tulemustele orienteeritus kipub tekitama aga olukorra, kus inimesed põlevad läbi. Head tegevjuhid otsivad suuremat eesmärki. Nad aitavad oma inimestel kasvada, seavad kõrgeid standardeid ning kõik on nende jaoks vastutajad.

Isiklik areng

Väga raske on teisi juhtida kui sa ei saa aru, kes sa oled ja kuhu sa lähed. Juhtimisprogrammid on tehtud selleks, et saaksid aru, milline on sinu jaoks parim stiil. Need võivad kaasa aidata ka erinevate süsteemide loomisel, mis on sinu ja sinu meeskonna jaoks kõige sobivamad.

Kui sa pole kindel, mida sa tahad ja mis on sinu baasväärtused, siis on hea nendest alustada. Kui sa pole oma väärtuseid paika pannud, siis pole võimalik paika panna ka ettevõtte väärtusi.

Enesearengusse investeerimine võimaldab latti kõrgel hoida – nii enda kui ka töötajate jaoks. Kui ma midagi töötajatelt ootan, siis ma pean seda ka enda suhtes ootama. Ma elan nende samade standardite järgi. Ma proovin järgida samu eesmärke, mida ma olen oma meeskonnale seadnud.

Lõppude lõpuks on hea juhtimine seotud teistest inimestest parima väljatoomisea. Kui sa sead eesmärgid ja oled nende suhtes kirglik ning autentne, siis hoolitseb muu eest sinu meeskond.