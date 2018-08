4 sammu, kuidas ennast kriisi vastu kindlustada

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Võimatu on ennustada, millal tuleb järgmine majanduskriis. Sellegi poolest on mõistlik selleks valmistuda.

Majanduslangused on majandustsükli loomulik osa ja vahel on need väga tagasihoidlikud. 2008. aasta näitas siiski, et ka tänapäeval võib tekkida suuremaid kriise. On loomulik, et paljud inimesed kardavad selle kordumist.

Õnneks on võimalik ette võtta mitmeid samme, millega on hea ennast majanduslanguse vastu kaitsta. Allpool on mõned neist välja toodud.

Loo meelerahufond

Majanduslanguse ajal kipuvad investeerimisportfellid kaotama väärtust, töökohad muutuvad ebastabiilsemaks ning palku ei taheta tõsta. Kui sa tahad majanduslanguse vastu ennast kaitsta, siis on hea mõte luua omale meelerahu- või hädaabifond, mis on võrdne sinu 6 kuu kulutustega. See tekitab sulle kindluse, kus sa ei pea rahapuuduses oma investeeringuid maha müüma. Lisaks sellele on sul olemas reservid, mida saad kasutada näiteks töö kaotamisel või palga vähenemisel.

Hajuta oma investeeringuid

Hajutatud portfell on investori parim sõber, ka siis, kui majanduses on head ajad. Languse ajal võib hajutamine olla aga võtmetähtsusega. Vähem hajutatud portfellidel kipub turgude languse ajal kehvemini minema. Portfelli volatiilsus väheneb ja riskid on paremini maandatud.

Hajutatud investeerimisportfell tähendab seda, et investeeringuid on tehtud erinevatesse valdkondadesse ja varaklassidesse. Sinna hulka kuuluvad üksikaktsiad, võlakirjad, indeksfondid, väärismetallid ja ka kinnisvara. Lisaks sellele peaks olema investeeringud hajutatud sektorite vahel – näiteks kommunaalfirmade sektor langeb majanduskriisi ajal vähem. Kõrgema riskiga sektorid nagu biotehnoloogia kipuvad kukkuma järsemalt.

Hangi endale kõrvaltöö

Kehvas majanduskeskkonnas kipub ka ettevõtete olukord halvenema. See võib tähendada, et sa kaotad oma töö. Selle vastu kindlustamiseks tasub otsida põhitöö juurde kõrvaltöö, mis annab sulle teatud sissetuleku. Põhitöö kaotusel aitab kõrvaltöö mingi perioodi hakkama saada.

Võid vabalt valida ka mitmeid erinevaid väiksemaid tööotsi. Olgu selleks õhtuti veebisaitide disainimine või nädalavahetusel koeradega jalutamine. Lisasissetulek aitab sul rohkem säästa, mis teeb meelerahufondi ehitamise lihtsamaks.

Vähenda oma püsikulusid

Kui sinu sissetulek langeb, siis muutub arvete maksmine keerulisemaks. Püsikulude kärpimine on hea viis, kuidas majanduslanguseks valmis olla. Oletame, et sa maksad praegu igakuiselt kinnisvaralaenu eest 600 eurot. Kui elamispind on väga suur, siis ehk on hea mõte kolida väiksema pinna peale ning maksta vähem? Üle tuleks vaadata ka väiksemad püsikulud, näiteks mobiilioperaatori lepingud ning internetipaketid.

Vahet pole, kas majanduslangus tuleb sellel, järgmisel aastal või viie aasta pärast. Ettevalmistamine on alati hea. Mida rohkem oled ette valmistunud, seda vähem pead kartma.