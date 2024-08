Tagasi 14.08.24, 19:45 Viis soovitust, kuidas naasta tööle pärast puhkust Pärast puhkust tööle naastes võid tunda, kuidas oled valmis maailma vallutama, kuid tegelikkus on kainestav: töökohustusi pritsib sisse igast kanalist, aga keskendumisvõime on kui tuulelohe tormisel päeval.

Viis soovitust, kuidas naasta tööle pärast puhkust Foto: Erik Prozes

Pole üllatav, kui juba paari päeva pärast on stress suuremgi kui enne puhkust. Seega võta rahulikult – alljärgnevalt leiad viis kasulikku nippi ja nõuannet, kuidas sujuvalt töörütm ja kõrge produktiivsus tagasi saada.

1. Tark ei torma

Üsna tavaline on, et püüame puhkuse ajal kuhjunud tööülesanded võimalikult kiiresti (tagantjärele) korraga ära teha. Stress kerib lakke, sest tegemisi on vahepeal kogunenud palju. Võta esimene päev rahulikult “tööga tutvumiseks”, et saada ülevaade oma tööülesannetest ja vahepeal juhtunust. Nii saad targalt planeerida oma edasisi tegevusi. Oluline on mõista, et produktiivsus ei tähenda alati kiiret asja kallale asumist, vaid ka efektiivset aja ja energia planeerimist.

2. Prioritiseeri oma ülesanded

Puhkuselt naastes võid kergelt langeda lõksu, kus planeerimise asemel püüad palavikuliselt tekkinud “to-do” listi lühendama hakata. Kui sul on korraga kiireloomulisi tegevusi palju, võib sind tabada “hangumine” - töö tempo aeglustub ja produktiivsus langeb drastiliselt. Selle vältimiseks koosta nimekiri kõige olulisematest ja kiireloomulisematest ülesannetest ning ajata nende tegemine kindlatele päevadele. Sul langeb juba stress sellest, kui sul on järgnevateks päevadeks realistlik plaan oluliste asjade ärategemiseks.

3. Alusta lihtsamast

Kui sul on tunne, et tahad hakata asju edasi lükkama, võid proovida alustada ka väiksemate ja lihtsamate (kuid siiski oluliste) ülesannetega. See aitab sul järk-järgult töörütmi tagasi saada ning samal ajal saavutada väikeseid võite, mis annavad motivatsiooni edasi liikuda. Kui oled väiksemad ülesanded edukalt täitnud, oled ka valmis suuremate ja keerulisemate väljakutsetega tegelema.

4. Sul on tühi töölaud

Kas te naasete töökohustusi “täis” või “tühja” töölaua taha? Reaalsusega pole siin mingit pistmist - see on puhtalt kahe kõrva vahel. Puhkus on hea võimalus alustada mentaalselt justkui puhtalt lehelt ja vaadata oma tegemisi värske pilguga. Selle asemel, et tööle naasta täiesti ettevalmistamatult, tasub pühendada vähemalt päev või paar enne tööle naasmist oma mõtete koondamisele – seadke endale taas eesmärgid, mõelge läbi tööülesanded, pidage plaani. Kustutage puhkuseeelne tegemist vajavate tööde nimekiri ja tõstke oma “töölauale” tõeliselt olulised tegevused, mis viivad teid (igapäevaste toimetuste vahel unarusse vajunud) eesmärkidele lähemale. On oluline meeles pidada, et enamus “kiireid” asju on kiired nende omanikele, mitte aga teile.

5. Planeeri oma järgmine puhkus

Esimene päev tööl peale puhkust võib olla masendav. Puhkus on läbi ja tööd on palju. Üks võimalus puhkusejärgset stressi leevendada on… järgmise puhkuse planeerimine! See võib olla kaugel tulevikus või ka lihtsalt nädalalõpu planeerimine – töö on palju lihtsam, kui sul on midagi oodata.

Võttes kasutusele need viis soovitust, on sul suurem võimalus, et tööle naasmine läheb ladusamalt ning sa ei tunne, et puhkuse mõju kaob juba mõne päevaga. Naudi rahulikku töörütmi ja lase suvel saadud energial sind uute eesmärkide poole kanda!

