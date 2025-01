Sinu seedeelundkonnas elab miljardeid baktereid, seeni, viiruseid ja teisi mikroorganisme, kes töötavad ööpäevaringselt, et hoida sind tasakaalus – nii füüsiliselt kui ka vaimselt, kirjutab Imeline Teadus . Uuringud on näidanud, et soolefloora heast käekäigust sõltub meie üldine tervis väga palju. Seega on kõigiti mõttekas sealsetele bakteritele aeg-ajalt nende raskes töös abikäsi ulatada.