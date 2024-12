Tagasi 08.12.24, 08:00 Avastati maailma suurim kullamaardla Tohutud rikkused paiknevad Hiina keskosas Hunani provintsis. Sealsed kullareservid ületavad hinnanguliselt 1000 tonni.

Töö käib Wangu kullaväljadel. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Geoloogid on Hunanis juba tuvastanud üle 40 kullasoone, mille varud ulatuvad 300 tonnini, ja mis asuvad kuni 2 km sügavusel, kirjutab väljaanne Imeline Teadus . 3D-mudelid, mis maapõuest tehtud, lubavad arvata, et kulda jätkub kuni 3 km sügavuseni ja seda võib kokku olla 1000 tonni. Kuld asub Hunanis Pingjiangi maakonnas Wangu kullaväljadel.

“Paljud puurproovid, mis piirkonnas võeti, sisaldasid lausa silmaga nähtavat kulda,” ütles maakonna geoloogiabüroo ekspert Chen Rulin uudisteagentuuri Xinhua vahendusel, lisades, et kuni 2000 meetri sügavusel leidub tonnis maagis maksimaalselt 138 grammi kulda. See on erakordselt suur kogus, kuna tavaliselt peetakse maaki väga puhtaks juba siis, kui tonnis on üle 8 grammi kulda.

Juhul kui Hiina maardlas on kulda tõesti tervelt 1000 tonni, tähendab see, et seal on suuremad varud kui eelmises suurimas teadaolevas kullamaardlas, mis asub Lõuna-Aafrika Vabariigis. See on South Deepi kaevandus, kus kulda hinnatakse olevat 900 tonni jagu.

Hiina on praeguseks juba saanud maailma juhtivaks kullatootjaks ja kogu riigi varusid hinnatakse 2000 tonni kanti. Kui palju maailmas üldse veel avastamata kullamaardlaid leidub või milline on Maal leiduva ja kättesaadava kulla koguhulk, selle üle jätkuvad geoloogide seas arutelud ja vaidlused. Niisuguste avastuste põhjal nagu nüüd Hunanis tehtu võib arvata, et kulda, mida ka kaevandada saab, leidub siiski veel Maal küll.