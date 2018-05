Kaupleja Alex: valuvaigisti või kõhulahtisti?

Liisk on minu arvates langenud

Niisiis võiks juba ennetavalt öelda, et Buvaya jaoks on liisk langenud. Turuloa saamine on vähetõenäoline, sestap on ainus tee seda aktsiat mängida lühikeseksmüük. Müüsingi eile 50 Insysi CFD-d tasemel 6,75 dollarit, mis oli mu enda arvates päris õnnestunud sisenemiskoht. Kogus on pisike seepärast, et oodatav liikumine on suur. Ja kui läheb siiski nii, et adcomi istung on Buvayale positiivne ja aktsia tõuseb ootamatult, ei ületa kahju mu riskipiiri.

Sisenesin eile lõpuks ka Baidusse, ostes kümme CFD-d tasemelt 243,03 dollarit. See oli pisut kärsitu - eks ma olin õige ostukoha otsimisest tüdinud ka - ja praegu on positsioon 22,6 eurot miinuses. Kuid arvan, et täna on see päev, millal trend üles pöörab. Ka üks professionaalne kaupleja, keda Twitteris jälgin, ennustas sama ja läks Baidus eile pikaks, sisenedes küll minust veidi paremini. Tema hinnasiht on 253 dollarit. Minul on ka esialgu samasse kohta kasumivõtmise order pandud. Nüüd õhtut ootama ja pöidlad pihku.

Ahjaa, INSY ilmselt ei liigu täna sammugi, sest tavaks on kogu adcomi istungi toimumise ajaks aktsiaga kauplemine peatada. Selle istungi lõpp saabub aga ilmselt hiljem kui börsipäeva lõpp. Nii et selle tehingu vilju saab korjata alles ülehomme.