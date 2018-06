Kaupleja Alex: laskem kasumil joosta

Kasumi puhul on aga vastupidi, pinnale ujub teine ürgne instinkt: hirm. Inimene mõtleb alati, et parem varblane peos kui tuvi katusel – nii nagu mina oma naftatehingu puhul – ja korjab kasumi laualt, nii kui ta seda näeb. Sest tal on hirm sellest ilma jääda.

Ta peaks aga oma ürgse tungi alla suruma ja vaatama kala näoga, kuidas kasum kasvab. Kasum tuleb laualt ära korjata alles siis, kui see on kasvamise lõpetanud.

Kuidas ohjeldada kahjumit?

See kõik on teooria. Praktikas on seda raske järgida ning selleks ongi tehnilised abivahendid. Need aitavad säilitada kauplemisdistsipliini, talitseda nii lootust kui ka hirmu.

Kahjumi ohjes hoidmiseks on stop-loss-order, millest ma juba rääkinud olen. See ei lase kahjumit suuremaks kasvada, kui on kaupleja taluvuspiir. Kus see piir on, on igaühe enda määrata muidugi ning eri instrumentide puhul on see ka eri kohas.

Olen juba näiteks saanud kogemuse, et suuremaid hüppeid tegevate aktsiate, nagu näiteks ravimiarendajate, puhul peab stop-loss olema üsna kaugel hinnast, millega positsioon sisse võetakse – nii et juhuslikud hinnapiigid üles või alla positsiooni kinni ei pane. Selliste aktsiatega kauplemise puhul on asja mõte ikkagi kinni püüda primaarne liikumine mõne uudise peale, mitte üksikud hinnapiigid.

Niimoodi viskas turg mind kaks korda välja positsioonist Insysis. Mitte et see kauplemisidee oleks üldse midagi väärt olnud, kuid praeguse jutu näiteks sobib hästi. Selliste binaarsete aktsiate puhul tuleb riski maandada hoopis teisiti: positsiooni suurusega. Ehk suurt hüpet tuleb minna püüdma hästi väikese positsiooniga, sest selle jagu saab turvavõrgu jälle kaugemale panna.

Ahjaa, binaarsete aktsiate puhul palun terminit mitte ajada segi binaarsete optsioonidega. Kui binaarsete optsioonide näol on tegemist sulaselge pettusega, siis binaarsete aktsiate nimetusega kirjeldatakse biotehnoloogiasektoris aktsiaid, mis liiguvad positiivse või negatiivse sündmuse peale väga suures ulatuses, 30-95%.

Suur osa rahast jääb lauale

Kasumis positsiooni puhul on aga kaks võimalust, mida ma olen kasutanud: kasumivõtmise order (T/P – take profit) ja jooksev stopp (T/S – trailing stop).

Oma lühikese positsiooni toornafta indeksis WTI panin ma mäletatavasti kinni just kasumi võtmise orderiga. Kasumi võtmise orderi juures on üks tore asi: kasum tuleb sisse nii, et ise ei pea ninapidi juures passima. See ongi tegelikult ainus tore asi. Minu kogemusel on kõik muu aga T/P puhul äärmiselt kehv.