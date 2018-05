Kaupleja Alex: parem varblane peos

Pane tähele Ülevaade Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest hakkab olema SIIN.

Uus katse biotehnolooogia maailmas

Otsustasin täna teha uue katse metsikus biotehnoloogia aktsiate maailmas. Nädalavahetusel esitleb Achillion Pharmaceuticals Taani pealinnas Kopenhaagenis arstide kongressil ühe ravimiuuringu tulemusi. See on haruldase neeruhaiguse ravim ja uuring on nn teise faasi uuring, mis annab palju infot ravimikandidaadi efektiivsuse ja turvalisuse kohta.

Achillion oli kunagine biotehnoloogia investorite pailaps, C-hepatiidi ravimi arendaja. Aga konkurents selles nišis on tihe ja Achillion jäi teistele alla. Nelja aastaga on aktsia hind kukkunud neli korda, 16 dollarilt alla nelja dollari. Selle ajaga on firma muutnud suunda, keskendudes C hepatiidilt nüüd haruldaste haiguste ravile.

Achillion esitles mullu sellesama ravimikandidaadi 1. faasi uuringut, mis oli positiivne, aga hõlmas ainult nelja patsienti. Neli pole üldse esinduslik valim, nagu iga statistikat vähegi nuusutanud inimene aru saab. Seega ei saa selle 1. faasi uuringu põhjal veel loota, et 2. faasi uuring ka positiivne on.

Samas on mul on mitu põhjust olla skeptiline. Need on küll kõik kaudsed, väikesed märgid, mis ei ole selle konkreetse ravimiuuringuga üldse otseselt seotud. Aga ükski ei meeldi mulle. Esiteks uuringu esitluse aeg ja koht vihjavad, et võibolla pole midagi head teatada. Teiseks astus Achillioni kauaaegne tegevjuht mai alguses tagasi. Miks lahkuda siis, kui su õnnestunud suunamuutus firmas hakkab esimesi vilju andma? Kolmandaks pole aktsia eriti liikunud viimastel nädalatel, hoolimata hiljutisest Barclays' panga ostusoovitusest. Seegi oleks nagu märk, et turg ei usu eriti õnnestumisse.

Kõike arvesse võttes otsustasin müüa Achillioni täna lühikeseks. Kuidas see mul õnnestub, sellest esmaspäeval.