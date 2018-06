Kaupleja Alex: kui tugev on usk turul?

Ja kui Mannkindil tekkisid probleemid oma insuliini inhalaatorile turuloa saamisega, isegi väga suured probleemid, ei murdnud see tema toetajate usku. Näiteks on inhalaatori puhul tähtis doseerimise küsimus, sest insuliini üledoos võib osutuda fataalseks. Nii saatis USA ravimiamet FDA Mannkindi nende taotlusega mitu korda tagasi inhalaatorit täiustama ja uusi katseid tegema. Raha muudkui põles ettevõttes, nii Manni enda kui ka temasse uskuvate investorite raha, aga tulemusi ette näidata ei olnud.

Selline ettevõte tundub sobiv lühikeseks müügi kandidaat. Aga paraku avastasid kõik karud, kes seda mingil ajal lühikeseks müüa proovisid, et usu vastu pole mõtet minna. Kui usk hoiab aktsia kurssi püsti ja see usk on kaljukindel, ei tasu sellega võitlemist katsetadagi.

Kuidas asi lõppes? Tosin aastat hiljem sai Mannkind lõpuks turuloa, aga nii rangete piirangutega, et kommertslikult on ravim nimega Afrezza läbikukkumine. Nii et usk viis investoritelt raha minema.

Kas usk Teslasse hakkab vankuma?

Tesla on taas üks näide usust turul. Usk firmasse ja prohvet Elon Muski on nii kõikvõimas, et investorid on neelanud alla kõik: kroonilise tähtaegadest üle mineku ja lubaduste täitmata jätmise, raha põletamise, utoopilised plaanid, firmajuhi arrogantsi...

Iga teist ettevõtet oleks karud ammu karistanud, müües selle aktsiat lühikeseks kuni pilpad taga. Aga Teslat ei õnnestunud seni müüa, sest usklikud hoidsid aktsia kurssi vaid ühes suunas: taevastesse kõrgustesse.

Nüüd aga on Tesla aktsia kurss pilvedelt alla tulemas. Kas usk on hakanud lõpuks murenema? Kas Muskilt on tulnud üks täitmata lubadus või arrogantne avaldus liiast? Näib igatahes sedamoodi.