Tagasi PRO 16.10.24, 16:52 Tartumaa edukaim: jõudsime ajaloolise verstapostini Äripäeva Tartumaa TOPi võitis Bigbank, teisele kohale tuli kinnisvarafirma Räni KV ning kolmandale kohale ehitusfirma Ehitustrust.

Äripäeva Tartumaa TOPi võitis Bigbank. Fotol panga Eesti juht Jonna Pechter. Foto: Andras Kralla

Kokku on edetabelis reastatud 118 ettevõtet. Edetabelid on lisatud artikli lõppu.

Bigbank Eesti juht Jonna Pechter leidis, et nende eelis Eestis on tegutseda kahes linnas Tartus ja Tallinnas. Tartu eelis Pechteri sõnul on palju üliõpilasi, kes on paindlikud ja valmis töötama ka osaliselt ning pärast ülikooli lõpetamist jäävadki Bigbanki tööle. Ta tõi välja, et ettevõte on valmis võtma tööle ka kogemuseta inimesi ja tegelema nende koolitamisega.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun