Allan Padar: kasutame siit lahkunud vilistlasi Eesti hüvanguks

Side Eestiga ei kaoks

Õpingute või teadustöö lõppedes Eestisse jäämine ei peakski olema absoluutne eesmärk, kuna „ajude ringlus“ on tavapärane osa vabast maailmast. Arvestades meie väiksust igas aspektis, ei muutu Eesti tõenäoliselt nii pea riigiks, kes kõiki maailmatasemel talente enda juures pikalt hoida suudaks, vaid siin lõpetanud parimad välisüliõpilased/teadlased kipuvad mingi hetk suunduma edasi.

Tavapäraselt on mobiilsemad just need, kes on ühiskondlikus plaanis aktiivsemad, akadeemiliselt võimekamad, kellel on rohkem kontakte või kes üldiselt on tegusamad. Isegi kui me ka kaotame need inimesed Eestist füüsiliselt, ei tohiks me nendega sidet kaotada.

Meie kohus pole üksnes tublisid lõpetajaid meeles pidada, vaid ka hoolitseda selle eest, et hilisem side nendega püsiks, nad tunneksid end osana meist, kus iganes nad ka ei viibiks. Just neid samu kontakte saame kasutada näiteks rahvusvahelises koostöös, millel oleks otsene panus majanduse arengusse.

Pärast Ukraina sõja puhkemist kõlasid lood, kuidas meie ettevõtjad pidid oma tegevust ümber suunama ning leidma uusi eksporditurge. Just neid Eestit oma südames kandvaid inimesi, kes on nüüd kaugemal, võiks selleski asjas targalt kaasata.

Praegu õpib Eesti kõrgharidussüsteemis üle 4000 välisüliüliõpilase ning teadussüsteemis töötab ligikaudu 1200 välisteadlast. Õpingute või teadusprojekti lõppedes liiguvad paljud siit edasi mujale riikidesse. Seega võime järeldada, et üle maailma on erinevates „sadamates“ juba tuhandeid inimesi, kellel on varasem side Eestiga. Student Barometer (2019) uuringu järgi koguni 82% Eestis õppivatest välistudengitest soovitaks Eestis õppimist ka teistele. See näitab, et välisüliõpilaste rahulolu Eestis viibimisega on kõrge. Samuti tunnevad nad tõenäoliselt hästi ka Eesti ühiskonda. Kas poleks just nemad need kõige kõnekamad saadikud, keda Eesti endale maailmas ihaldada võiks?

Teiste riikide head praktikad

Saksamaal on loodud riigi toetatud vilistlasvõrgustikud (Alumniportal Deutschland), mis on mõeldud hoidmaks sidet riigis õppinud, teadust teinud või töötanud välismaalastega. Vilistlased saavad Saksamaalt lahkudes registreerida end portaali liikmeks. Sarnaseid praktikaid on ka mujal maailmas.