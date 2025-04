Tagasi 06.04.25, 08:00 Sisseostetud raamatupidajal pall maha ei kuku: haiguseid ja pahasid päevi pole olemas Raamatupidamise teenuse sisseostmisest naljalt sõltuvusse ei jää, pigem võib see juhtuda enda raamatupidajaga, rääkis Grant Thornton Balticu vandeaudiitor ja partner Mart Nõmper. “Julgen väita, et väiksemates ettevõtetes pole raamatupidajal kõik protsessid paberil,” ütles Nõmper.

Vasakult: Grant Thornton Balticu partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik, Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper ja Starship Technologiesi grupi pearaamatupidaja Iriina Kangur. Foto: Andres Laanem

Teenust sisse ostes kaardistatakse kõigepealt sisemise raamatupidajaga kõik protsessid, ehk annab midagi parandada ja efektiivistada, rääkis Grant Thornton Balticu raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik. Kuigi see on aeganõudev protsess, siis hajutab see riske, kui sisemine raamatupidaja peaks vahetuma või abi vajama.