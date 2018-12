KPMG käive kasvas kolmandiku

KPMG värbas lõppenud majandusaastal 100 töötajat Foto: Reuters/Scanpix

Ärinõustamisettevõtte KPMG käive Eestis kasvas aastaga kolmandiku, ulatudes lõppenud majandusaastal kaheksa miljoni euroni. Käibetõusu põhjuseks oli ettevõtte liitumine KPMG Põhjamaade regiooniga, mis integreeris Eesti kliente Põhjamaadega.

Ettevõtte majandustulemusi kommenteerinud KPMG Baltics OÜ juhatuse esimehe Andris Jegersi sõnul on kõige ilmekam näide Põhjamaade olulisusest Eesti majandusedus viimane Äripäeva Top100, kus võitjate edu aluseks on eksport Soome ja teiste Põhjamaade suunal.

„Üha rohkem aktsepteeritakse Põhjamaades ka Eesti eksperte, mis omakorda aitab kaasa uute kontaktide loomisele ning kaudselt jõukuse kasvule Eestis,“ lisas Jegers teate vahendusel.

Turg on Eestis languses

Kuigi Eesti audiitor- ja nõustamisteenuste turg on väikeses languses, kasvatas KPMG viimase aastaga audiitorteenuste käivet 18 protsenti vaatamata sellele, et ükski teine Eesti kümnest suuremast audiitorfirmast ei suutnud aastaga auditi valdkonnas kasvada rohkem kui 5 protsenti.

Kasvu näitas ka Advokaadibüroo KPMG Law, mille töötajate arv ja müügikäive aastaga kahekordistus ning viimane ületas miljoni euro piiri. Jõudsalt kasvas ka nõustamisteenuste käive, kuna võrreldes teiste Eesti niinimetatud Big 4 ettevõtetega, mis on juhtimisstruktuuris seotud Kesk- ja Ida-Euroopa regiooniga, on KPMG-l eristuv võimekus kaasata keerulisemate nõustamisprojektide ja tehingute teostamisse Põhjamaade konsultante, kes tajuvad paremini siinset ärikeskkonda ja väärtusi.

„See võimaldab pakkuda eristuva väärtusega auditit ja nõustamist ning meie ettevõtete sihtturge silmas pidades asjakohasemaid äriteenuseid,“ märkis Jegers.

KPMG värbas Eestis 100 töötajat

Näiteks on Eesti KPMG aasta vältel jõuliselt arendanud IT- ja ärinõustamise võimekust ning eeskätt küberturvalisuse praksist, toetudes Soome KPMG selgele liidripositsioonile selles valdkonnas (Soome KPMG teostab 60% kõigist Soome avaliku sektori töödest). KPMG avas mõned kuud tagasi ka teenusekeskuse Tartus ning aasta jooksul värvati KPMG Tallinna ja Tartu kontoritesse tööle kokku üle 100 uue spetsialisti.