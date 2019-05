Airbaltic sai 5 miljonit eurot kasumit

Tänavu lisab Airbaltic veel 5 sihtkohta senise 70 kõrvale. Foto: Reuters/Scanpix

Läti lennufirma Airbalticu käive kasvas mullu üle 400 miljoni euro ja kasum 5,4 miljoni euroni.

“Kuuendat aastat järjest näitame tugevaid kasuminäitajaid. Arvestades rohkem kui 400 miljonilise käibe ja rohkem kui 4 miljoni reisijate arvuga, oleme valmis edasiseks kasvuks koos uue Airbus A220 lennukiga," ütles Airbalticu juht Martin Gauss pressiteate vahendusel.

"Turuliidrina jätkame oma kasvuga ja plaanime arendada lennuühendust nii Baltikumi pealinnade kui ka Baltikumi ja kogu maailma vahel," lisas ta.

Ettevõtte käive kasvas mullu 18 protsenti 409 miljoni euroni ning kasum 46 protsenti 5,4 miljoni euroni. Airbalticu lennukitega reisis mullu 4,1 miljonit inimest ehk 17 protsenti rohkem kui aasta varem. Ettevõte teostas 56 000 lendu ning seal töötas 1581 inimest.

Airbaltic on 1995. aastal asutatud ettevõte, mille suurosanikuks on Läti riik osalusega 80,5% kogu aktsiakapitalist ning eraisik Lars Thuesen, kelle osalus on umbes 20% ettevõte aktsiakapitalist läbi tema ainuomanduses oleva ettevõtte Aircraft Leasing 1 SIA. airBaltic’u lennukipark koosneb 37 lennukist.