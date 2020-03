Valgustitootja maksis 10 miljonit dividendiks

Ka Eestis Keilas tütarfirmat omava valgustitootja Glamox uueks enamusomanikuks sai 2017. aastal fondigrupp Triton. Foto: Andras Kralla

Norra valgustitootjal Glamox oli Eestis eelmine aasta 53,5 miljoni eurose müügitulu juures kadestusväärne rentaablus. Kuigi koroonaviiruse puhang on avaldanud mõju ka neile, võib see ettevõttele avada ootamatuid võimalusi.

"Koroonaviiruse puhang kindlasti mõjutab kõiki tööstusettevõtteid, sealhulgas ka meid, kuna meil on Hiinas nii komponentide tarnijaid kui ka Glamoxi grupi valgusteid tootev tehas. Seni oleme suutnud negatiivset mõju minimeerida, kuna meil olid piisavad komponentide varud ning nüüd on olukord Hiinas stabiliseerumas ja tehased alustavad taas tootmist," sõnas ettevõtte juht Virve Jõgeva esmaspäeval. Nüüdseks töötab Glamoxi tehas Hiinas täisvõimsusel, kuid tema sõnul tuleb hoolikamalt jälgida olukorda meile lähemates piirkondades, kuna ettevõttel on tarnijaid kogu Euroopast.