Alexela käive kasvas mullu 47 protsenti

Alasti tõde: sel suvel maksab elektripaketi fikseerimine rohkem kui möödunud talvel

Kui möödunud talvel elektri hind rekordeid püstitas, soovitasid elektrimüüjad oodata ja suvel oma elektripakett odavama hinnaga ära fikseerida. Nüüd on suvi käes ja valus tõde see, et kes talvel õpetussõnu eiras ja paketi ära fikseeris, on võitjate poolel.