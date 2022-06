Alasti tõde: sel suvel maksab elektripaketi fikseerimine rohkem kui möödunud talvel

Need, kes möödunud talvel elektri hinna fikseerisid, said seda teha kindlasti soodsamatel tingimustel. Foto: Liis Treimann

Kui möödunud talvel elektri hind rekordeid püstitas, soovitasid elektrimüüjad oodata ja suvel oma elektripakett odavama hinnaga ära fikseerida. Nüüd on suvi käes ja valus tõde see, et kes talvel õpetussõnu eiras ja paketi ära fikseeris, on võitjate poolel.

Nimelt on praegu elektri hind sama kõrge kui talvel ning fikseeritud pakett maksab toonasest isegi rohkem. Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts kinnitas, et need, kes möödunud talvel elektri hinna fikseerisid, said seda teha kindlasti soodsamatel tingimustel. “Aga see on tagantjärele tarkus.” Hästi, aga mida nüüd edasi teha?

