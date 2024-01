Äripäeva kirjastuse 2023. aasta juhtimisraamatute TOP 7

Ühe teemana kerkis esile coaching. Pildil juhtimiskonverents "Coaching 2021". Foto: Raul Mee

Milliseid raamatuid juhid eelmisel aastal enim ostsid? Anname ülevaate 2023. aasta suurimatest hittidest.

Huvi selle bestselleri vastu ei näita vaibumise märke. Vastupidi, tänaseks on „Aatomharjumusi“ üle maailma müüdud üle 15 miljoni eksemplari!

James Cleari „Aatomharjumused“ on ehk parim raamat, mida olen seni harjumuste muutmise teemal lugenud. Selle peamine iva seisneb tõdemuses, et edu on igapäevaste harjumuste, väikeste sammude, mitte aga ühekordse üleelusuuruse muutuse tagajärg. – Raimo Ülavere, coach ja juhtimiskoolitaja

Kust me teame, keda usaldada ja keda mitte? Endine FBI agent Robin Dreeke näitab, mis võtete abil kaaslaste käitumist analüüsida, et oma kõhutunnet aina täpsemaks lihvida.

Jakob Saks, läbirääkimiskoolitaja: „Dreeke ja Stauth kirjeldavad raamatus FBIs välja töötatud metoodikat, mis võtab usaldamisotsuste tegemisest välja kogu müstika. Autorite sõnul peab usaldus rajanema ratsionaalsetel põhjustel – sellest, et keegi meeldib, lihtsalt ei piisa.“

Kui vajad sissejuhatust coaching’u tööriistade mitmekülgsesse maailma, siis soovitame alustada just sellest raamatust.

„Marcia Reynoldsi raamat „Coach´i inimest, mitte probleemi“ on võluv ja mitmekihiline teekond coaching'u sügavustesse. Ilma nende coaching´u alustaladeta ei pruugi pikaajalised tulemused ilmneda.“ – Signe Vesso, PhD, coach, meeskondade ja juhtide arengupartner

Verne Harnishi rahvusvaheliselt tunnustatud „Ettevõtte kasvatamine“ peaks olema öökapiraamat igas suuruses ettevõtete juhtidele. Raamatust leiad kasvutööriistad ja väärtuslikud juhtimisnõuanded, mida vajad, et õppida nii teiste ettevõtete edulugudest kui ka vigadest.

Hittraamatu „Kiire ja aeglane mõtlemine“ autor Daniel Kahneman on koos kaasautoritega ette võtnud müra mõju meie otsustele, näidates, kuidas vältida mürast tulenevaid taju-, mõtlemis- ja otsustusvigu: kahtle alati enda ekspertsuses!

Aleksander Pulver, TLÜ isiksusepsühholoogia dotsent: „Eksperdid usuvad tõemeeli teadvat asjade tegelikku olukorda ja elu tegelikkust. Paraku ei peegelda otsustused ega ennustused tegelikkust täielikult – need on kas suurema või väiksema veaga. Teaduse roll on anda inimesele sellest olemuslikust ekslikkusest teadmised ja tunnetus. Parim, mida saame teha, on olla samal ajal nii enesekindlad otsustajad kui ka kahtlejad.“

Raamat „Ma pole nõus“ kirjeldab metoodikat, mis võimaldab mis tahes tüliküsimuses või läbirääkimistel oma arvamustele truuks jääda ning lahendustega edasi liikuda.

Koolitaja Maria Tammesalu: „Üksmeele saavutamise nimel on vaja teha sihipärast tööd – laiendada teadlikkust, lihvida iseenda teravnurki, olla valmis loobuma vanadest tõekspidamistest ning mõistagi planeerida strateegiliselt oma tegevuskava. Isiklikele kogemustele toetudes õpetab Brown seda kõike tegema, illustreerides oma ideid põnevate kõrvalepõigetega kultuuri- ja ajalukku.“

Kuristikku satume siis, kui peame silmas vaid lõppeesmärki, märkamata teel tehtud edusamme. Dan Sullivan ja Benjamin Hardy näitavad, kuidas reaalsus ümber kujundada positiivselt tagasivaatavaks: mõõtu võtame vaid iseendaga ja sõltub meist, kas satume selle tulemusel kuristikku või näeme saavutuste kasutegureid.