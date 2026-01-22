Äripäeva mullused raamatuhitid: aatomharjumuste loomisest rahamasina ehitamiseni

Eesti esimene terviklik käsitlus coach’ivast juhtimisest avab inimkeskse juhtimiskultuuri põhimõtted ja pakub praktilisi tööriistu, mis aitavad juhtidel suurendada nii ettevõtte tulemuslikkust kui ka töötajate rahulolu. Raamat selgitab, kuidas head suhted, areng, vastutuse jagamine ja inimeste eripärade arvestamine võivad kujundada tuleviku juhtimist — ning kuidas coach’iv juht toimib võrdse partnerina, kes toetab meeskonda ühiste eesmärkide saavutamisel.

Praktilised ja teaduspõhised võtted probleemide lahendamiseks, vaimse heaolu parandamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Raamatust leiad näpunäiteid, kuidas meelt ja keha rahustada, tulla toime tugevate emotsioonidega ning leevendada depressiooni. Tööraamatut saab kasutada iseseisvalt või teraapia toetuseks ning see sobib kõigile, kes soovivad oma mõttemustreid teadlikumalt juhtida ja igapäevaelus paremini toime tulla.

Ajaloolane Risto-Pearu Koovit tutvustab raamatus 15 Eesti märgilist linnust pronksiajast keskajani, avades nende rolli võimu, kaitse, kultuuri ja igapäevaelu kujundajatena. Teos näitab linnuseid mitte ainult sõjaliste kindlustena, vaid ka oluliste ühiskondlike ja vaimsete keskustena. Rohke pildimaterjal ja värskeimad ajaloolised teadmised teevad raamatust nii haarava lugemisrännaku kui ka kutse avastada Eesti ajalugu linnuste kaudu.

Marcus Hernhag tutvustab raamatus praktilist ja mõistuspärast lähenemist pikaajalisele investeerimisele, keskendudes dividendiaktsiatele kui iseseisvalt toimivale „rahamasinale“. Ta õpetab aktsiaanalüüsi, portfelli ülesehitamist, riskide juhtimist ja turu mõistmist ilma keeruliste arvutusteta. Raamat aitab luua stabiilse säästukapitali, mille eesmärk pole turu edestamine, vaid tasakaalus tootlus, kindlustunne ja suurem vabadus elus.