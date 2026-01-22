Äripäeva mullused raamatuhitid: aatomharjumuste loomisest rahamasina ehitamiseni

Mullused loetuimad raamatud on selgunud ning fookus on selgem kui kunagi varem – kuidas tulla toime keset suuri muutusi ja hoida vaimset tasakaalu. Tutvume seitsme menukiga lähemalt. Nii neid kui ka teisi2025. aasta raamatuhittesaab kuni 8. veebruarini osta soodushinnaga.
See on aasta-aastalt üks enim ostetud raamat. James Clear kummutab müüdi, et suur edu nõuab hiiglaslikke muudatusi, ning keskendub selle asemel väikestele igapäevastele sammudele. Tegemist on tõhusa käsiraamatuga, mis õpetab motivatsioonile lootmise asemel looma püsivaid süsteeme ja saavutama pikaajalisi tulemusi läbi lihtsate ja konkreetsete tegevuste.
Eesti esimene terviklik käsitlus coach’ivast juhtimisest avab inimkeskse juhtimiskultuuri põhimõtted ja pakub praktilisi tööriistu, mis aitavad juhtidel suurendada nii ettevõtte tulemuslikkust kui ka töötajate rahulolu. Raamat selgitab, kuidas head suhted, areng, vastutuse jagamine ja inimeste eripärade arvestamine võivad kujundada tuleviku juhtimist — ning kuidas coach’iv juht toimib võrdse partnerina, kes toetab meeskonda ühiste eesmärkide saavutamisel.
Praktilised ja teaduspõhised võtted probleemide lahendamiseks, vaimse heaolu parandamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Raamatust leiad näpunäiteid, kuidas meelt ja keha rahustada, tulla toime tugevate emotsioonidega ning leevendada depressiooni. Tööraamatut saab kasutada iseseisvalt või teraapia toetuseks ning see sobib kõigile, kes soovivad oma mõttemustreid teadlikumalt juhtida ja igapäevaelus paremini toime tulla.
Ajaloolane Risto-Pearu Koovit tutvustab raamatus 15 Eesti märgilist linnust pronksiajast keskajani, avades nende rolli võimu, kaitse, kultuuri ja igapäevaelu kujundajatena. Teos näitab linnuseid mitte ainult sõjaliste kindlustena, vaid ka oluliste ühiskondlike ja vaimsete keskustena. Rohke pildimaterjal ja värskeimad ajaloolised teadmised teevad raamatust nii haarava lugemisrännaku kui ka kutse avastada Eesti ajalugu linnuste kaudu.
Marcus Hernhag tutvustab raamatus praktilist ja mõistuspärast lähenemist pikaajalisele investeerimisele, keskendudes dividendiaktsiatele kui iseseisvalt toimivale „rahamasinale“. Ta õpetab aktsiaanalüüsi, portfelli ülesehitamist, riskide juhtimist ja turu mõistmist ilma keeruliste arvutusteta. Raamat aitab luua stabiilse säästukapitali, mille eesmärk pole turu edestamine, vaid tasakaalus tootlus, kindlustunne ja suurem vabadus elus.
Jessica McCabe’i raamat on teaduspõhine ja praktiline teejuht, mis põhineb autori isiklikel kogemustel. Raamat pakub lihtsasti rakendatavaid strateegiaid keskendumise, ajaplaneerimise, une, emotsioonide ja ülekoormuse juhtimiseks. Selge ülesehituse ja toetava tooniga teos aitab ATHga inimestel paremini mõista oma aju ning õppida sellega koostööd tegema, mitte selle vastu võitlema.
R. Michael Andersoni rahvusvaheliselt auhinnatud teos — kolme maineka 2023. aasta juhtimis- ja äriraamatu auhinna võitja — avab värske ja praktilise vaate sellele, kuidas juhid saavad liikuda vananenud käsu- ja kontrolli mudelist edasi kasvujuhtimise ehk juhtimise 2.0 juurde. Autor näitab, miks traditsiooniline juhtimine tekitab stagnatsiooni ja rahulolematust, ning pakub selle asemele tööriistad, mis arendavad meeskonda, loovad usaldust ja kasvatavad ettevõtte tulemuslikkust.