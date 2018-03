Eetris on Estonian Business School: 20aastased ettevõtjad valmistuvad maailma vallutama

16. märts 2018, 13:00

Noored ettevõtjad Jürgen Jürgenson ja Karel Nappus https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180315/BROADCAST/180319785/AR/0/Jürgen-Jürgenson-ja-Karel-Nappus.jpg

20aastased ettevõtjad räägivad, mismoodi nad 6-7aastaselt alustasid oma esimest äri ja kuhu nad praeguseks on välja jõudnud. Mismoodi ühildada ettevõtlust ja kooliteed? Miks on oma firma tegemine ühtaegu nii põnev kui ka nii raske? Stuudios on Jürgen Jürgenson ja Karel Nappus ettevõtetest Siil Agency ja Levercode. Saadet juhib Kadri Põlendik.