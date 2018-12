Ettevõtete ostu-müügi turg on tipus

Superia Corporate Finance'i partner Henrik Igasta. Foto: Postimees/Scanpix

Ärikonsultatsioonide turul tegutsejate ampluaa on üsna lai. Valdkonna edukaimate hulgas on nii advokaadibürood, audiitorettevõtted kui ka investeerimispanganduse ettevõtted. Erinevad on ka nende pakutavad teenused. Turu seisu ja arenguid räägivad lahti advokaadibüroo Lextal tegevjuht Marge Männiko, KPMG nõustamise teenuse juht Hanno Lindpere ja Superia Corporate Finance'i partner Henrik Igasta.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Saadet toetab KPMG.