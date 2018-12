Vabatahtlikult ei säästeta pensioniks piisavalt

Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar vanemanalüütik Janno Järv, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ning Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadiosaates "Fookuses on kindlustus" räägiti, miks peaks pensionikogumine olema inimestele kohustuslik, miks pensionifondide tootlused on olnud kehvad ning milliseid muudatusi tuleks Eestis veel teha, et pensionisüsteemi raha juurde saada ning motiveerida inimesed senisest rohkem säästma.

Saate külalisteks olid Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ning Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar vanemanalüütik Janno Järv.

