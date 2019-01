Millised on erakondade majanduslubadused? Foto: Liis Treimann Jaga lugu:

Suur erakondade majanduslubaduste ülevaade

Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu töötas läbi erakondade valimisprogrammid ning tegi neist kiire ülevaate Äripäeva hommikuprogrammis.

Läbiv teema erakondade majandusprogrammides on maksurahu kehtestamine, mis on samas karjuvas vastuolus maksumuudatuste lubamisega. Näiteks reformierakond lubab küll maksurahu, kuid samas lisatakse, et maksumuudatustest antakse teada kuus kuud enne kehtima hakkamist. „Väga rahulikult ma elada ei saa, kui iga kuue kuu tagant võib midagi muutuda,“ tõdes Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Keskerakonna „õiglane riik kõigile“ jätab mulje, et ühe käega annavad ja teise käega võtavad, nentis Eliisa Matsalu. Lubatakse ilusaid asju – maksuvaba ja kõrgemat pensioni, palju taristuinvesteeringuid –, kuid kulude juurest puuduvad katteallikad.

Lähemalt saab erakondade valimisprogrammidest kuulda hommikuprogrammist alates 40:50.