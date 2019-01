Kuuetunnise tööpäeva lubadus näriks ka palka

Roheliste erakonna majandusprogrammi üks osa oli muuta tööpäevad kuue tunniseks.

Saates "Kuum tool" räägiti Äripäevas avaldatud erakondade majandusprogrammide ülevaatest.

Üks erakond pakkus välja, et tööpäeva peaks lühendama kuuele tunnile, teine, et tulumaksumäär tuleks langetada 12%-le. Kuidas see võimalik on?

Lisaks tehti saates juttu ministri kohalt lahkunud Andres Anveltist, rahapesuvastasest võitlusest, Keskerakonna rahastamisest, Postimehe ja Ühiskonnauuringute Instituudi koostöös valmivast valimismootorist ning Eesti Panga presidendi valimistest.

Saates osalesid Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova, Isamaa liige Mart Luik ja Vabaerakonda kuuluv Andres Herkel. Saadet juhtis Aivar Hundimägi.

