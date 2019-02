Meikar: Ossinovski pole asendamatu

Kui sotsidel peaksid valimised minema loodetust kehvemini, on erakonna sees peale Indrek Saare veel mitu inimest, kes oleks valmis astuma nii erakonna juhatusse kui ka esimehe kohale, ütles SDE liige Silver Meikar.

Indrek Saare nõunik Silver Meikar pole nõus oma erakonna esimehe arvamusega, justkui ei pääseks Eesti 200 riigikokku. Vastupidi, Meikar näeks Eesti 200 hea meelega koos sotsidega valitsuses.

Meikari sõnul lubas Ossinovski pool aasta tagasi, et sotsid saavad riigikogu valimistel 20 kohta. „See tundub praegu natuke võimatu. Võimalik oleks veel saada 15 kohta, kuid see eeldab väga palju tööd,“ ütles ta täna saates „Kuum tool“.

Kui enamik erakonna liikmeid ei ole valimistulemustega rahul, peab erakonna esimees vastutama. Seega kui Ossinovski on öelnud, et sotsid saavad 20 kohta, võiks Meikari sõnul öelda, et kui sellist tulemust valimistel ei saada, tuleks valida erakonnale ka uus esimees.

Inimesi, kes sobiksid erakonnas juhtrolli, on Meikari sõnul mitu. Näiteks soovitaks Meikar kandideerida esimehe kohale Riina Sikkutil, kes on end tema sõnul lühikese ajaga näidanud hea ministri ja ka erakonna sees hea arutajana. Ka Rene Tammist oleks Meikari sõnul hea kandidaat.

Viimane kord oli tugevamalt sotside esimehe vahetuse teema õhus eelmise aasta suvel, kui kultuuriminister Indrek Saar ütles, et ta oleks valmis erakonna esimehe vastutuse enda peale võtma. Tema sõnavõttu kritiseeris tugevalt tollane ettevõtlusminister Urve Palo, kelle sõnul sobiks Indrek Saar pigem EKREsse kui sotsiaaldemokraatide esimehe kohale. Ossinovski laitis Palo sõnavõttu, mille peale Palo haavus nii tugevasti, et otsustas lahkuda nii valitsusest kui ka erakonnast.

Küsimuse peale, kas pärast sellist juhtumit julgeb keegi veel erakonnas esimehe vahetusest juttu teha, vastas Meikar, et pärast Urve Palo lahkumist on läinud asjad palju paremaks. „Meil on palju parem ettevõtlusminister. Kogu armastusest sotside vastu – mulle meeldib, kui ettevõtlusminister keskendub rohkem IT-le kui üürielamutele,“ sõnas ta.

Eelmisel nädalal ütles SDE esimees Jevgeni Ossinovski, et Eesti 200 ei pääse parlamenti ja neile antud hääled lähevad seega tegelikult suurematele erakondadele.

Eesti 200 liige Marek Reinaas leidis, et kui juhtub, et mõned endised sotside valijad annavad 3. märtsil oma hääle hoopiski Eesti 200-le, siis tuleks Ossinovskil peeglisse vaadata. „Siis tuleks tal mõelda, et pole mõistlik Eestit juhtida nagu miilits käskude ja keeldudega,“ ütles ta.

“Ossinovski esindab vana kooli poliitikut, kes arvab, et hääled on kuidagi kellegi omad, näiteks kas tema enda, sotside või Keskerakonna omad. See ei ole nii,“ rääkis Reinaas. „Inimeste hääl on nende enda oma. Eesti 200 poolt hääletajad ei kuku kuskilt taevast pilvepiirilt alla, vaid nad on Eesti ühiskonna liikmed, kes pole rahul sellega, mida nad on senimaani oma antud hääle eest saanud,“ märkis ta.

Ka Meikar pole oma erakonna esimehe seisukohaga nõus. Veelgi enam, tema arvates oleks hea, kui uues valitsuses paneksid sotsid Eesti 200ga seljad kokku. Kolmandaks koalitsioonipartneriks võiks Meikari arvates olla näiteks Keskerakond või Reformierakond.

