Pihela: kolmandik hooldekodudest ei tohiks vanureid vastu võtta

Sotside üheks valimislubaduseks on, et hooldekodukoht oleks igaühele kättesaadav keskmise vanaduspensioni eest. Praegu on aga hooldekodukoht sellest umbes kaks korda kallim. Räägime "Poliitikute töölaua" saates hooldekodude teenuse korraldamisest, ärist, maksumusest ja rahastamisest.

SDE liige ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ning Eesti Näituste ASi ja Viru Haigla ASi omanik Igor Pihela leiavad, et hooldekodude rajamiseks peaks rohkem kaasama erakapitali. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Sotse esindab Helmen Kütt ja hooldekodude äri köögipoolest räägib ettevõtja Igor Pihela. Eesti Näituste omanikuna tuntud Pihelale kuuluvad Viru Haigla ASi kaudu hooldekodud Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal. Saates sõnas ta, et armus hooldekodu valdkonda mõned aastat tagasi, kuna teda paelus valdkonna inimlik pool. „Pole enam ise ka esimeses nooruses,“ ütles ta. Hooldekodu rajamine pole aga tema sõnul sugugi lihtne töö.

Näiteks on probleemne paljude hooldekodude maine. Pihela märkis, et Eestis on umbes 150 hooldekodu, umbes 60% on kohalike omavalitsuste omanduses. „Võib julgelt öelda, et kolmandik neist on sellised, mis peaksid oma uksed ja aknad sulgema ning vanureid mitte vastu võtma,“ ütles ta. Kuula saatest, miks.

Saatejuht on Eliisa Matsalu.

