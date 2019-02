Välismaalasest üürnikku pole vaja karta

Eesti kinnisvaraturg pakub välismaalastele suurt huvi. Kõige rohkem on üürisooviga kliente, kuid on ka neid, kes ostavad siia korteri kas isiklikuks kasutamiseks või väljarentimiseks. Välisriikide inimesed on tihti kohusetundlikumad ja seadusekuulekamad kui meie kaasmaalased, kinnitasid „Uus Maa kinnisvarasaates“ Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Eveli Lindell ja jurist Karlis Kolk.

Uus Maa Kinnisvarabüroo jurist Karlis Kolk ja juhtiv konsultant Eveli Lindell Jaga pilti:

„Uus Maa kinnisvarasaade“ keskendub seekord meie kinnisvaraturul tegutsevatele välismaalastele – kes siia tulevad ja kui kauaks, mida eelkõige otsitakse ja kuhu. Kas erinevatel rahvustel on elamispindadele erinev ootused või isegi nõudmised?

Kindlasti teeme juttu ka juriidilisest poolest ning uurime, mida peab teadma omanik, kes annab korteri üürile teise riigi kodanikule ning millised erinevused on kinnisvara ostu-müügiprotsessis kui üks osapool on välismaalane.

Selgitusi jagavad Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Eveli Lindell ja jurist Karlis Kolk. Küsimusi esitab Kristi Kool.

