Swedbanki ja Danske supp on alles liiga kuum

Hommikuprogrammis vahendasime vestlusringi, kas tasub Swedbanki aktsiat osta või mitte. Foto: MAURITZ ANTIN, EPA

„Ma ütleks selle kohta, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse ja praegu ma ütleks, et see supp on ikkagi suhteliselt kuum veel. Nii et ma ikkagi annaks aega atra seada, mis sellest asjast välja tuleb,“ lausus Nelli Janson selle kohta, kas tasuks praegu Danske Banki ja Swedbanki investeerida.

Neljapäevases hommikuprogrammis vahendasime vestlusringi, kus investeerimisasjatundjad Ivar Mägi, Kaarel Ots, Tõnn Talpsepp ning Nelli Janson arutlesid, kas tasub investeerida pankadesse, mis on viimaste aastate jooksul sattunud rahapesuskandaali.

„Nende kahe ettevõtte (Swedbank ja Danske Bank – toim) puhul peaks igaüks mõtlema, kas sa oled investor, kaupleja või spekulant. Kui sa oled spekulant, siis miks mitte spekuleerida. Nüüd on küsimus, mis on potentsiaalne upside, kuhu ta võiks tõusta, kui palju võiks langeda,“ lausus Talpsepp.

„Tegelikult näeme, et riski on piisavalt ja kui hindate oma tõenäosusi ühtepidi, siis spekulandina miks mitte. Investorina on teine asi. Investorina oleks vaja pikemat vaadet ning peaksime muu hulgas jõudma järeldusele, kas seal pesti raha või mitte ja kas pank tegi siis selle tõkestamiseks kõik mis vajalik,“ lisas ta.

Samuti selgitas hommikuprogrammis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, kui pilvine on taevas Eesti ehitus- ja materjalitootjaile olulise Põhjamaade ehitus- ja kinnisvaraturu kohal.

Värskelt eelmise aasta rekordilised majandustulemused teatanud Tallinna Sadama juht Valdo Kalm aga rääkis, mida ootab börsifirma alanud aastalt.

Heitsime pilgu ka masina- ja metallitööstusse, mis heitleb tööjõupuudusega, kuid ometi leiavad ettevõtjad jõudu ja oskusi laieneda eksporditurgudele. Hekotek Eesti juht Heiki Einpaul rääkis, mis aitas ettevõttel Aasia turgudel laieneda.

Tegime juttu ka valimistest, Eesti parima juhi valimise konkursist, maailma ühe jõukaima ettevõtja Bill Gatesi õnne valemist ja lugemissoovitustest ning paljust muust põnevast. Stuudios olid Rivo Sarapik ja Priit Pokk.

