Reket vahetas müügis kaitsemängu ründe vastu

Gaselli Kongressi laval on helikunstnik Tom Urb, keda tuntakse paremini lavanimega Reket. Foto: Raul Mee

Tänase saatega "Lavajutud" paneme tänavusele Gaselli kongressile punkti. Teises saatepooles kuulete erilist esinemist. Laval on Eesti esiriimija ja helikunstnik Tom Urb alias Reket.

Esimene teema on MyFitness – edukas spordiklubikett, millel on 19 klubi Eestis ja 11 Lätis. Tänavu laienes kett ka Leetu. Juhatuse esimees Erkki Torn räägib loo sellest, kuidas nad on kasvanud, miks nad masu ajal Eestist välja ei saanud ning kuidas nad on laienemise ajal suutnud hoida oma meeskonda koos ja tipptasemel. Sõna saavad ka Tiina Otsa (MyFitness Eesti tegevjuht) ja Eva Ottas (treeningute juht).