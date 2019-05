Kristjan Hänni: Enn Pandi Tallinki ostud on hästi põhjendatud

Enn Pandi ostud võivad siseinfo tõttu anda hea signaali väikeinvestorile, leidis Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni. Foto: Raul Mee

Enn Pandile on teada võimalikud ostuhinnad strateegiliste valikute aruteludel, seega on tema Tallinki aktsiate ostud ligi 2 miljoni euro eest päris hästi põhjendatud, rääkis Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni Investor Toomase tunnis.

Hänni sõnul annab siseinfo Pandile julguse praeguselt tasemelt Tallinkit osta. "See võiks ka muule turule olla signaal, et seal on mingi väärtus peidus," ütles Hänni ning lisas, et Tallinki aktsia raamatupidamislik väärtus on praegu kaugelt üle turuhinna ning ettevõte pole teadaolevalt müünud ühtegi laeva alla raamatupidamislikku väärtust. "See on tõsine signaal, et ta näeb seal väärtust ja ma usun, et seda võivad ka väikeinvestorid tunnustada."

Veel avasid professionaalsed rahaliigutajad Kawe Capitali partner Kristjan Hänni ja Trigon Capitali partner ja Ida-Euroopa fondijuht Mehis Raud Investor Toomase tunnis telgitaguseid, miks suurfondid siinselt börsilt miljonite eurode viisi lahkunud on.

