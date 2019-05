Hommikus: kuhu investeerib Enn Pant 8 miljonit eurot?

Enn Pant eilsel aktsionäride koosolekul. Foto: Liis Treimann

Reedese hommikuprogrammi keskne teema oli pühapäeval toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Kui suur tuleb valimisaktiivsus, kuidas on defineeritud nende valimiste võtmeteema ning kes siis ikkagi valituks osutuvad?

Kõigepealt käis külas poliitika.guru toimetaja ning politoloog Andreas Kaju ning seejärel püüdsime valimistulemust ennustada koos Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga. Üritame selgust saada, kas europarlamendi valimised on protestivalimised või mitte ning kes läheb viieks aastaks Brüsselisse. Korv selgitab tagamaid viiele püstitatud küsimusele, mida valimispäeval tasuks jälgida.

Veel räägib Tallinki nõukogu esimees Enn Pant, miks ta konkurentsi ei karda ning mida plaanib teha Tallinkist saadava enam kui 8 miljoni euro suuruse dividendiga. Helilõigus mängitud kommentaar jõudis ka täna Soome majanduslehe Kauppalehti esiuudiseks, mistõttu arutlesime, kas see tähendab Tallinkile head või mitte.

Tesla aktsia on sel aastal kaotanud pea poole oma väärtusest ning Elon Muskil on raha kümne kuu jooksul otsa lõppemas. Kas alanud on Tesla viimane vaatus, rääkisime Tesla Eesti fänniklubi eestvedaja Mario Kadastikuga. Kadastik oli oma prognoosis optimistlik ning pakkus, et aktsia hind võib tõusta järgmise aasta alguseks kahekordseks.

Saadet vedasid Indrek Mäe ja Priit Pokk.