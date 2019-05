Kas rikkaks saades läheb palgatöö isu ära?

Pallimeri TransferWise'i kontoris. Foto: Raul Mee

Saates "Äripäev eetris" olid seekord teemaks nädala jooksul kirgi kütnud teemad eelarvekava vastuvõtmisest pealinna üüriturul toimuvani.

Valitsus sai rahaasjades kokkuleppele. Kas piirikaubandus suudetakse tagasi pöörata või vallandub hoopis Läti-Eesti-Soome aktsiisisõda?

TransferWise'i algusaegadel uskunud töötajatest said uue investeerimisringiga miljonärid. Selgub aga, et enamik neist on praeguseks ettevõttest lahkunud ja tegelevad oma äridega. Kas finantsvabadusse jõudes kaob palgatöö tegemise isu ära?

Neile ja paljudele teistele küsimustele püüdsid vastust leida Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Kristel Härma ja Eliisa Matsalu.

Kuula saadet siit: