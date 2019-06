Mälu alustab tööd, kui ärkame, ja lõpetab, kui jõuame tööle

Tauri Tallermaa räägib raadiosaates, kuidas saab inimene oma mälu efektiivsemalt kasutada. Foto: Urmas Kamdron

Saade "Lavajutud" on salvestatud Pärnu finantskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Tauri Tallermaa ettekannet "Kuidas oma mälu efektiivsemalt kasutada?".

Inimese mälu on tohutult võimekas ja probleemid selle kasutamisel on kõigil üsna sarnased. Mälu treenimine ei tähenda suurtes kogustes info meeldejätmist. See on pigem mälu efektiivne kasutamine, seoste loomise oskus ja korrastatud mõttetegevus. Mälutehnikaid teades oskate enda sõnumit teistele esitada nii, et see paremini kohale jõuab ja meelde jääb.

Kuulake saadet siit: