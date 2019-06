Kas väikearendaja sureb välja?

Kinnisvaratund keskendub ühisrahastuse võimalustele kinnisvaraarenduses. Saates on külalisteks EstateGuru partner Kaspar Kaljuvee ja Uus Maa äripindade maakler Eduard Sorokin, kes ühtlasti proovib kätte ühisrahastuse investorina.

Eduard Sorokin ja Kaspar Kaljuvee Foto: Kinnisvarauudised

Liigub jutt, et väikearendajate tegevus ei ole jätkusuutlik ning turu vallutavad peagi suured tegijad. Ühisrahastusplatvormide sihtgrupp ongi aga pigem pisemad ettevõtted, kel mahud väiksemad. Uurime, milline on hetkeseis ja kas ning millal muutub ühisrahastus panga konkurendiks. Kuidas valitakse välja objekte ning kui palju projekte läheb hapuks. Ning mida tähendab see investorile.

Saadet juhib Kristi Kool

Saadet toetab Uus Maa Kinnisvarabüroo