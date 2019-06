„See on šokeeriv suukorvistamine!“

Ajakirjanikel keelati Tallinna Sadama kriminaalasja tunnistajate kohtus antud ütluste kajastamine, mis on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikele mõistetamatu.

Tunnistajate kohtus antud ütluste kajastamise keelamine seadusega on nagu ajakirjanike suukorvistamine, leiab Äripäeva uuriv toimetus. Foto: Konstantin Sednev, Eesti Meedia / Scanpix

“Tegu on täieliku suukorvistamisega. Minu jaoks on see šokeeriv,” leidis uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu Äripäeva raadiosaates „Luubi all“.

Diskussiooni ei riigikogus ega avalikkuses eelnõu rakendussättesse lisatud täienduse üle ei käinud. “Väga kavalalt tehtud,” märkis Matsalu.

Saates „Luubi all“ oli seekord teemaks rahapesuskandaalist räsitud Swedbanki juhtkonna puhastus, samuti oli juttu, kuidas Eesti firma ajas harja punaseks Nigeeria petuskeemide punujatel ja Siim Kallase ootamatust pihtimusest.

Stuudios olid ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Marge Väikenurm, Katariina Krjutškova ja Koit Brinkmann.

Kuula saadet siit: