Confido avab kliinikud kaubanduskeskustes

Confido omanik ja juht Kadi Lambot üritab patsiente leida edaspidi ka kaubanduskeskustest. Foto: Andras Kralla

Suve lõpus kavatseb erameditsiinile keskenduv Confido avada kaks kiirkliinikut Tallinna kaubanduskeskustes, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Confido omanik ja juht Kadi Lambot.

Üks kiirkliinik tuleb Lasnamäe Centrumi kaubanduskeskusesse ja teine kesklinna Nauticasse, mida varem tunti Norde Centrumina – praegu veel ehitus ja ettevalmistus käivad.

Kuigi Eestis on kiirkliiniku kontseptsioon uus, on see maailmas siiski levinud, selgitas Lambot. Tema sõnul on kiirkliiniku mõte pakkuda meditsiinilist abi siis, kui suurem osa perearsti- ja meditsiinikeskustest on suletud. Samuti võiksid kiirkliinikud pakkuda alternatiivi haiglates erakorralise meditsiini osakonnale.

Millised hakkavad kiirkliinikud olema, saab täpsemalt kuulata hommikuprogrammist.

