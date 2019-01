Hulljulge rahasüst: kümned miljonid Tallinna kesklinna

Eesti erameditsiini tehakse suurinvesteering: Eesti-Rootsi 20 miljoni eurose investeeringu toel kerkib Tallinna kesklinna peamiselt Confido erakliinikute jaoks eraravikeskus Pharma Plaza. Konkurent ei taipa aga, kust tuleb julgus erameditsiini nii suur investeering teha.

Confido Healthcare Groupi suurosanik ja juhatuse liige Kadi Lambot on kindel, et erameditsiini järele on üha suurem nõudlus. Foto: Andras Kralla

Poolteist aastat tagasi avatud Veerenni tervisekeskuse kõrvale kerkib laiendusena veel 8-korruseline hoone. Veerenni tervisekeskuses tegutseva Confido erakliiniku juhataja ning Confido Healthcare Groupi juhatuse liige ja suurosanik Kadi Lambot rääkis, et uus erameditsiini keskus tuleb laiendusena praeguse keskuse kõrvale ja ehitus juba käib. "Me näeme, et nõudlus ja vajadus meie teenuste järele on olemas ja sellepärast oleme me otsustanud, et julgeme laieneda,“ ütles Lambot.