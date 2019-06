Üürisuvilatele joostakse tormi

Suvilaturg on aktiivne ja eestlased ostavad maamaju nii suvekoduks kui ka aasta ringi elamiseks. Väga suur huvi on üürimise vastu, kuid üürisuvilaid pakutakse vähe ja need haaratakse kiiresti.

Uus Maa Kinnisvarabüroo maaklerid Meelis Paldre ja Ketlin Jundas. Foto: Kinnisvarauudised

Ajame juttu Uus Maa Harku valla maakleri Ketlin Jundase ning Saku ja Saue piirkonna maakleri Meelis Paldrega. Uurime, kui aktiivne on suvilaturg, mida otsitakse, mis hinnaklassis ning kui palju on neid, kes ostavad suvila juba ette plaaniga see aastaringseks koduks ehitada. Kindlasti peatume pikemalt suvilate üüriturul, sest mõlema maakleri kinnitusel on huvi selle sektori vastu väga suur.

Saadet juhib Kristi Kool.

Saadet toetab Uus Maa Kinnisvarabüroo.