Eesti ettevõtjad ei oska tippjuhte tasustada

Mait Raava sõnul on Nordica uue juhi Gunnar Kobini näitel probleem selles, et palkade summad pole läbipaistvad. "Kui juhatuse esimees saab sellist palka (15 000 eurot kuus), siis mul on küsimus, mis on tema vastutus Nordica 10 aasta perspektiivis. Ja kui see on edulugu, siis müts maha ja palk võib ka isegi olla kõrgem." Foto: Andres Haabu