Mida teevad noored juhid teisiti?

Allan Martinsoni modereeritud vestlusringis osalevad Hundred5 tegevjuht Marit Martin, eAgronoomi asutaja Robin Saluoks ning Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas. Foto: Urmas Kamdron

Saade "Lavajutud" on salvestatud Pärnu Juhtimiskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Allan Martinsoni modereeritud vestlusringi, milles on juttu, kuidas leiavad uusi äriideid noored juhid ja mida teevad nemad oma organisatsioone juhtides sellist, mis paneks ennastki mõtlema, et teeks ka nii.

Osalevad 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu toomist digitaliseeriva eAgronomi asutaja Robin Saluoks, USA investorite ühe lemmikettevõtte Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas ning Värbamistööriista Hundred5 tegevjuht Marit Martin.

Kuulake saadet siit: