Nordecon ehitusmahu vähenemist ei pelga

Ehituses üldiselt väga järske võnkeid lähiajal näha ei ole, leiab Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleri sõnul ehituses tööd jagub. Foto: Andras Kralla

Seda, kuhu Nordecon numbrite poolest selle majandusaasta kahe järgneva kvartali jooksul liikumas on, Müller avalikustada ei taha, kuid ettevõttel on portfellis 180 miljoni euro eest tegemata töid, mis annab neile kindlust, et tööd on ees.

Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleriga otsime veel vastust küsimusele, mis on põhjustanud ehitussektoris rentaabluse languse ja kuidas trendi pöörata.

Nimelt painab ehitussektori peatöövõtjaid rentaabluse langus – käive küll paisuv, kuid kasum langeb. Näib, et peatöövõtjad tegutsevad vilkalt, kuid mitte kasumlikult. Trendi on märgata ka Merko ja Nordeconi teise kvartali tulemustes.

Lisaks küsime Arvamusfestivali peakorraldajalt Maiu Lauringult, milliseid arutelusid võiksid majandushuvilised Arvamusfestivali avapäeval Paides kuulama minna.

Saadet veavad Allan Rajavee ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.

Hommikuprogrammi saab kuulata siit: