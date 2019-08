Köögivilja saagikus on väga hea, aga hind ikka kõrge

AS Sagro juhatuse esimees Kalle Reiter on selle aasta saagikusega rahul. Foto: Julia-Maria Linna

Äripäeva raadiosaade "Kasvupinnas" oli vägagi lõikusaegne. Köögiviljakasvatajad tunnistasid, et aasta on olnud väga hea.

Saagiga võib rahule jääda, kuid Eesti hinnad sõltuvad Euroopast ja sealsete kehvade tulemuste tõttu on köögivilja hinnad meil ikkagi kõrged.

Saates räägib n-ö tavakasvataja ja aiandusettevõtte AS Sagro juhatuse esimees Kalle Reiter olukorrast tema põllul. Lisaks tavakasvatajale annab oma vaate maheköögivilja kasvataja ja Kiltsimäe talu peremees Margus Lille, kellele see aasta on olnud samuti hea, kuid vahepealne kena ilm on pannud ka umbrohu vohama.

Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuulake saadet siit: