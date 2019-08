Värske majanduskasvu number lõi analüütikute kaardid sassi

Analüüsisime Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsinaga Eesti ettevõtete olukorda ning vaatasime üle värske hinnangu majanduskasvu kohta.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Värsked andmed ütlevad, et Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 3,6 protsenti. Swedbank aga prognoosis mõned päevad tagasi avaldatud majandusprognoosis selleks aastaks 3,3 ja järgmiseks 2,3 protsenti kasvu.

Mertsina sõnas, et see number lööb nüüd analüütikute kaardid segamini. "Me peame küll vaatama detailsemalt, kuid see tõenäoliselt tähendab, et me peame selleks aastaks majandusprognoosi ülespoole korrigeerima," selgitas peaökonomist.

Kuula intervjuud siit:

Lisaks küsisime välispoliitika eksperdilt ja riigikogu liikmelt Marko Mihkelsonilt, kas alanud on vaikiv ajastu. Nimelt taotles Briti valitsus enne Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist parlamendi töö peatamist.

Saime vastused küsimustele, kui tavapärane on seadusandliku võimu vaikivasse olekusse seadmine Ühendkuningriigis ning kuidas mõjutab see eelseisvat Brexitit. Kuulsime, kui tõenäoline on valitseva peaminister Boris Johnsoni umbusaldamine ning milline näeb välja edasine Brexiti protsess.

Kuula intervjuud siit:

Hommikuprogrammi vedasid Tiiu Taal ja Indrek Mäe.