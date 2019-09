Kuidas korteriühistu võib haldusfirmalt petta saada?

Foto: Erik Prozes

Saate "Triniti eetris" teemaks on korteriühistute suhted haldusfirmadega. Kuidas vältida pettusi, mida jälgida haldusfirmaga koostöö tegemisel, kuidas haldusfirmast raha tagasi saada ning kes vastutab korteriühistu poolt, kui selgub, et haldusfirma on käitunud ebaausalt?

Nendele küsimustele vastab advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Anna Liiv. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.